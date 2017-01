LINDSAY LOHAN CONVERTITA ALL’ISLAM? / Profilo Instagram resettato e lettura del Corano: mistero sull’attrice (oggi, 17 gennaio 2017)

LINDSAY LOHAN CONVERTITA ALL’ISLAM? PROFILO INSTAGRAM “RIPULITO” (ULTIME NOTIZIE OGGI 17 GENNAIO 2017) - Un profilo ripulito dagli scatti hot e i nuovi messaggi: Lindsay Lohan si è convertita all’Islam? Il mistero circola da Hollywood fino a fuori i confini degli Usa, con la famosa attrice ora 30enne ma un tempo starlette ed ex prodigio della Disney che sta facendo parlare di se in tutto il mondo. Circa un anno fa si era fatta molta pubblicità attorno alle sue presunte letture del Corano ma molti ipotizzarono una finta conversione all’Islam date le foto super-hot che circolavano sui suoi profili personali per lungo tempo ancora. Tutto venne accantonato ma ora la notizia rispunta, con il DailyMail che torna alla carica sulla conversione all’Islam della bella attrice ex Disney. Pochi giorni fa la bella Lindsay Lohan ha resettato tutto il suo profilo Instagram: tutte le foto delle vacanze in barca, dei party sfrenati e i selfie con scollature profonde della Lohan sono scomparsi nel nulla. Non solo, visitando il suo account totalmente ripulito si legge solo un messaggio: "Alaikum Salam", ossia un saluto arabo traducibile come "Pace a voi”. Due indizi fanno una prova?

LINDSAY LOHAN CONVERTITA ALL’ISLAM? LETTURE DEL CORANO (ULTIME NOTIZIE OGGI 17 GENNAIO 2017) - Lindsay Lohan è diventata musulmana? L’ex starlette divenuta famosa prima con la Disney e poi con gli scatti, i video e le provocazioni disinibite di una ragazza divenuta diva forse troppo presto, potrebbe ora essersi convertita all’Islam, cambiando completamente vita. Meno di un anno fa le prime letture del Corano che le era stato regalato, l’avevano fatta diventare possibile candidata alla conversione da parte dei mesi, ma come giustamente ricorda la Fox, «nel corso di questi ultimi mesi - complici gli scatti bollenti condivisi da Lindsay sui social e il suo aver addirittura aperto un proprio locale notturno - l'idea che la Lohan potesse abbracciare la religione musulmana è stata accantonata per ovvi motivi». Il testo sacro che le era stato regalato da alcuni amici sauditi conosciuti a Londra aveva iniziato il lungo cammino in lei verso un cambiamento di vita, una sorta di periodo di rinnovamento: poi il trasferimento della residenza negli Emirati Arabi e un anno n Turchia ad aiutare i rifugiati hanno fatto (forse) il resto. Alla HaberTurk aveva sostenuto: "In America mi hanno crocifisso. Mi hanno fatto sembrare Satana. Ero una 'cattiva persona' per avere tenuto in mano quel Corano". Non ha ancora fatto pubblicamente l’atto di conversione, ma gli inizi iniziano ad essere tanti, specie dopo le ultime azioni fatte da Lindsay Lohan sui suoi profili social…

