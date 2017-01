MARIANO DI VAIO E STEFANO GABBANA / Polemica sui social: lo stilista attacca il belloccio di Selfie, ma è subito pace (oggi, 17 gennaio 2017)

MARIANO DI VAIO E STEFANO GABBANA, POLEMICA SUI SOCIAL: LO STILISTA ATTACCA L'OPINIONISTA DI SELFIE, MA SCOPPIA SUBITO LA PACE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Stefano Gabbana ha reagito male al fatto che Mariano Di Vaio sul suo profilo di Instagram aveva postato una sua foto da un evento D&G senza nemmeno taggarlo. Così il famoso stilista ha deciso di commentare subito la foto su Instagram postata dall'opinionista di Selfie, le cose cambiano. Mariano Di Vaio aveva scritto alla foto che lo vedeva sorridere insieme ad amici: "Triple Trouble. Party boyz". Ha voluto poi aggiungere solo in seguito: "Thanks for hosting @DolceGabbana". Dopo il post di Stefano Gabbana poi Mariano Di Vaio ha scritto: "Ciao Stefano! Chiedo scusa, ero ospite in casa vostra e vi avrei dovuto ringraziare! Mi dispiace, vi seguo da sempre e questo post come quello precedente sono un gesto di supporto nei vostri confronti", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Stefano Gabbana non ha risposto, ma di sicuro ha compreso la situazione che si dovrebbe così essere archiviata.

