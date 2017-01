MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017 anticipazioni e news: matrimonio al sud per i concorrenti (Oggi, 17 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: MATRIMONIO AL SUD PER GLI ASPIRANTI CHEF - Dopo l’eliminazione di Vittoria e Alain, sono rimasti 16 concorrenti nella cucina di Masterchef Italia 6 pronti a sfidarsi per difendere il proprio grembiule e riuscire a conquistare il titolo di Masterchef Italia 2017. Puntata dopo puntata, le prove a cui vengono sottoposti gli aspiranti chef diventano sempre più dure. Nella prossima puntata del talent show culinario più famoso al mondo, in onda su Sky giovedì 19 gennaio, i 16 concorrenti in gara saranno chiamati a tirare fuori le unghie per convincere la giuria a non eliminarli. Nella cucina di Masterchef Italia, infatti, arriverà lo chef stellato Heinz Beck, il tedesco del ristorante romano “La Pergola”, protagonista lo scorso anno di una prova in esterna. Il famoso chef cosa chiederà ai concorrenti di Masterchef Italia 2017? Anche la prova in esterna sarà difficile da superare. Nella prossima puntata, gli aspiranti masterchef dovranno vedersela con il menù di un matrimonio al sud. La prova si svolgerà in una location da sogno che renderà magica la prova a cui saranno sottoposti i concorrenti. Chi riuscirà a superare entrambe le prove?

