Mark Harmon/ La paura di un infarto lo tiene lontano dal set, NCIS a rischio cancellazione? (Oggi, 17 gennaio 2017)

MARK HARMON, NCIS A RISCHIO CANCELLAZIONE PER VIA DEI SUOI PROBLEMI DI SALUTE? - Tra i corridoi della CBS sta iniziando a prendere forma l'idea che NCIS potrebbe presto lasciare vacante il suo posto nel prime time della rete. La serie, che ha dato vita a molteplici spin off di successo non solo in Patria ma anche in Italia, potrebbe presto chiudere i battenti ma non per via di ascolti deludenti nonostante la veneranda età di 15 anni, ma per quello che sta succedendo al suo protagonista. Mark Harmon, meglio noto come Gibbs, non è ancora riuscito a riprendersi dai suoi problemi di salute e le condizioni non fanno altro che peggiorare. Sembra che l'attore abbia rischiato l'infarto e che lo stress accumulato in 14 anni passati sul set a rischi serrati lo abbiano spinto verso il baratro. Proprio per questo Mark Harmon ha deciso di prendersi una pausa ma ormai sono giorni e giorni che non appare in pubblico e che nessuno riesce a fotografarlo. Secondo quanto riporta Radaronline.com non solo l'attore si è chiuso in casa e non esce volentieri molto spesso ma ha perso addirittura 20 chili. L'incubo di un attacco di cuore possono ridurre un uomo in queste condizioni? I fan si dividono e iniziano a pensare che ci sia qualcosa dietro le sue precarie condizioni di salute.

MARK HARMON, NCIS A RISCHIO CANCELLAZIONE PER VIA DEI SUOI PROBLEMI DI SALUTE? - NCIS - Unità anticrimine, questo il titolo italiano della serie tv CBS creata da Donald P.Bellisario, va in onda dal 2003 tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo. Attualmente CBS sta mandando in onda gli episodi della quattordicesima stagione, ancora inedita in Italia. Dopo la pausa di due settimane, il crime tornerà in onda negli Usa proprio oggi, 17 gennaio, con l'episodio 14x12 dal titolo "Off the Grid". La messa in onda continuerà fino al prossimo febbraio poi non ci sono notizie riguardo alle riprese degli ultimi episodi anche se si parla di una possibile cancellazione futura ma anche di un taglio degli episodi per questa 14esima stagione. L'unica cosa certa è che Mark Harmon al momento non è ancora tornato sul set e non sappiamo se nei prossimi giorni le cose cambieranno oppure no. (Scalise Piera)

