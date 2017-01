MICHELE BRAVI FA COMING OUT: "MI SONO INNAMORATO DI UN RAGAZZO" (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Michele Bravi è un cantante eccezionale: conosciuto nel mondo della musica mainstream soprattutto dopo la sua vittoria al festival di X Factor 2013, tra venti giorni sarà uno dei protagonisti del festival di Sanremo 2017, dove porta il brano Il diario degli errori. Una canzone che parla di amore e sbagli passati e che si va inevitabilmente anche a scontrare con l'amore che, nonostante la giovane età, ha già incontrato nella sua vita. Confidandosi in un'intervista a Vanity Fair, Michele Bravi confida che, negli ultimi due anni, è stato fidanzato con un regista, una persona che è stata in grado di suscitargli delle forti emozioni. La loro storia è però finita per tutta una serie di errori: "Io sicuramente nell'ultimo anno sono stato molto autoriferito e concentrato sulla musica e questo ha creato problemi. Il primo amore è perfetto, tutto è bellissimo, solo che ti mancano le regole del gioco e quando le impari, spesso è troppo tardi: le pagine degli errori restano lì, non puoi strapparle dal diario, e quando gli errori diventano tanti è difficile che possa esserci un epilogo felice.", ha detto Michele Bravi a Vanity Fair.

MICHELE BRAVI FA COMING OUT: "MI SONO INNAMORATO DI UN RAGAZZO" (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - La persona di cui Michele Bravi si è innamorato è un ragazzo ma, dice il cantante, il sesso non ha nessuna importanza. "Se le persone si confrontano più su un piano emotivo i rapporti diventano complessi e anche fluidi: la sessualità smette di essere una scelta nel momento in cui la scelta diventa l’emozione. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza", ha detto Michele Bravi sempre a Vanity Fair. Insomma, non sarebbe un coming out in piena regola, ma sicuramente un po' ci si avvicina. Michele Bravi è uno dei cantanti più apprezzati della nuova generazione, e tendenzialmente prova a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori: ma forse ha voluto confidare qualche indizio in più sul suo primo amore per levarsi un peso dal cuore ma, soprattutto, per far arrivare la canzone che porta a Sanremo nel cuore di tutti.

