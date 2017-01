NOI E LA GIULIA/ Su Canale 5 il film con Edoardo Leo, Luca Argentero e Claudio Amendola

NOI E LA GIULIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Noi e la Giulia è un film commedia uscito nel febbraio 2015 per la regia di Edoardo Leo, che è anche uno dei personaggi protagonisti. La storia ha preso ispirazione dal racconto dello scrittore romano Fabio Bartolomei, si tratta del romanzo edito nel 2011 intitolato intitolato "Giulia 1300 e altri miracoli". Oltre ad Edoardo Leo, che oltre ad essere un bravo attore si è rivelato anche un bravo regista, nel film hanno recitato Claudio Amendola, Luca Argentero, Anna Foglietta, Carlo Buccirosso e Stefano Fresi. Il film ha una durata di 115 minuti e verrà trasmesso oggi, martedì 17 gennaio 2017, su Canale 5 in prima serata e in prima tv: andiamo a vedere la trama.

NOI E LA GIULIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Claudio (Stefano Fresi), Diego (Luca Argetero) e Fausto (Edorado Leo) si incontrano per caso: tutti e tre sono interessati all'acquisto di un casale situato in aperta campagna. Sono tre persone molto diverse ma allo stesso modo insoddisfatte della loro situazione economica e stanche di collezionare soltanto fallimenti. Diego vende automobili presso una concessionaria di Torino e adesso che il padre è morto vuole cambiar vita; Fausto è un quarantenne romano, esperto in televendite, sempre sommerso dai debiti; Claudio sta per divorziare dalla moglie e la bottega di alimentari, che per anni era stata della sua famiglia, è fallita per colpa della sua inettitudine. Insieme comprano l'immobile, lo ristrutturano alla meglio e ne fanno un agriturismo. Anche Sergio (Caudio Amendola), a cui Fausto deve del danaro, entra in società con loro, mentre Elisa (Anna Fogletta) viene assunta per dare una mano in cucina. Quando i lavori di ristrutturazione sono quasi ultimati, al casale arriva Vito (Carlo Buccirosso), un esponente della camorra, a bordo di una Giulia 1300. Il camorrista pretende una percentuale sugli incassi futuri; Sergio non ha intenzione di pagare il pizzo e, insieme ai suoi amici, prende a pugni il delinquente e poi lo trascina nello scantinato, sottochiave. Subito dopo pensano a nasconde l'auto di Vito, quindi la sotterrano senza però togliere le chiavi che sono ancora inserite nel quadro. Questa leggerezza comporterà una serie di problemi, infatti inaspettatamente lo stereo della macchina comincerà a funzionare. Trascorre qualche giorno e al casale arrivano altri due camorristi, che saranno accolti allo stesso modo del loro collega e richiusi a loro volta nello scantinato. Vito però, si lascia convincere da Fausto e dai suoi amici a collaborare con loro. Intanto l'agriturismo comincia ad accogliere i primi ospiti, attratti dal luogo perché incuriositi e affascinati dalla leggenda della musica che arriva dal profondo della terra. In realtà si tratta di una storiella inventata dal gruppo per giustificare l'improvviso propagarsi della musica, attribuita allo stereo sotterrato nella Giulia 1300. La scomparsa di Vito insospettisce il suo capo che si presenta, personalmente, all'agriturismo. Le cose si complicano, Fausto, Diego e gli altri si preparano ad abbandonare il casale, quindi dissotterrano l'automobile e si danno alla fuga.

