Natascia Fabrizio Corona / Silvia Provvedi vuole sposarlo? L'indizio sui social (oggi, 17 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, SILVIA PROVVEDI VUOLE SPOSARLO? L'INDIZIO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona non sta vivendo un bel periodo vista la sua attuale detenzione, ma Silvia Provvedi è determinata a rimanere accanto al fotografo. Anzi, sembra che la ragazza abbia delle intenzioni molto serie nei suoi confronti: proprio recentemente ha pubblicato lo scatto di un vecchio servizio fotografico dove lei e Fabrizio Corona sono vestiti da sposa. Accanto, una dedica che sembra non lasciare spazio a fraintendimenti: "Non permettere alle ferite di trasformarti in ciò che non sei e non lasciare che il rumore delle opinioni altrui offuschi la tua voce interiore. Abbi il coraggio di seguire Cuore e intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa vuoi realmente diventare. Tutto il resto è secondario". cosa vorrà diventare davvero Silvia Provvedi? Vista la foto sembrano esserci pochi dubbi riguardo al fatto che voglia diventare la moglie di Fabrizio Corona. Clicca qui per vedere la foto di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA, SILVIA PROVVEDI VUOLE SPOSARLO? LA RAGAZZA INTANTO CONTINUA LA SUA VITA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Vista la foto vestita da sposa pubblicata da Silvia Provvedi, sembra proprio che la ragazza abbia intenzioni più che serie con Fabrizio Corona. In attesa di scoprire però come proseguirà la loro storia visto che l'ex fotografo è attualmente a San Vittore, intanto la ragazza del duo Le Donatella cerca di divertirsi il più possibile insieme a sua sorella Giulia, che non la lascia sola nemmeno un secondo. Party, eventi, feste e ospitate: le due ragazze non si fanno mancare davvero nulla! C'è chi le accusa di stare sfruttando questo momento per la loro popolarità, ma Silvia e Giulia Provvedi non se ne curano e continuano ad andare avanti per la loro strada che, comunque, sembra includere anche Fabrizio Corona. Non si sa ancora quando il fotografo uscirà dal carcere: potrebbe essere tra poco o addirittura tra qualche anno, ma per adesso sembra che ci sia qualcuno fuori ad aspettarlo, nonostante il tempo.

