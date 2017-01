OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni per oggi 17 gennaio 2017 su LatteMiele: Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI PER OGGI 17 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Anche per oggi, lunedì 17 gennaio 2017, Latte e Miele ci regala l'appuntamento con le stelle e con l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Siamo nella seconda metà di gennaio e questo vuol dire solo una cosa: i transiti planetari cambieranno per tutti i segni. Talvolta questo vorrà dire che alcuni patiranno opposizioni maggiori rispetto che ai giorni appena trascorsi, mentre altri potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo una fine dell'anno davvero disastrosa. Per altri ancora ci sarà un po' d'attendere: la seconda parte dell'anno promette rivoluzioni importanti sul lavoro ed in amore a tutti i nati dei segni che in questi ultimi mesi stanno affrontando particolari blocchi e crisi.

TUTTI I SEGNI - Vediamo di seguito il dettaglio dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Una Luna che per ora si trova in opposizione a Giove potrebbe portare un po' di confusione nelle giornate di oggi e domani. I nati del segno vivranno una tendenza piuttosto confusionaria anche i prossimi due mesi, forse a causa di un progetto da portare a termine, forse per qualche problema amoroso. In ambito amoroso si aprono quattro mesi di grande forza, i rapporti inutili potrebbero essere cancellati. TORO - Giornata sì per le scelte, che però devono essere ben oculate. Molto importante la situazione sentimentale: favoriti i nuovi amori dopo un dicembre pesante che potrebbe aver chiuso qualche relazione o aver causato non pochi problemi. GEMELLI - Ancora una giornata di stress in cui non si arriva a fare tutto ciò che ci si era prefissi. Saturno opposto continua a limitare gli sfoghi dei nati del segno, costringendoli ad adattarsi a questa situazione. Gennaio si rivela un mese speciale per l'amore, che necessiterà di una particolare attenzione nei rapporti, specialmente con le persone del Toro e dello Scorpione. CANCRO - I nati del segno sono estremamente passionali, anche se dovrebbero riuscire a prendersi una pausa. Soprattutto per soddisfare il grande bisogno di momenti di introspezione in cui confrontarsi con se stessi e capire come agire. Attenzione a non fare passi falsi in ambito lavorativo. In amore si potrebbe decidere di mettere qualcuno alle strette. LEONE - La piccola grande crisi d'amore di dicembre lascia al Leone grande forza e determinazione. Per i cuori solitari presto si aprirà una stagione migliore, ma le storie in crisi dovrebbero essere gestite con attenzione. VERGINE - Gran bisogno di sicurezza e continuità, specialmente in ambito lavorativo. C'è la necessità di convogliare le proprie forze verso un unico progetto. Venerdì e sabato giornate migliori, qualcuno potrebbe riprendere in considerazione qualche vecchia idea di lavoro. Poca forza in ambito amoroso, contornata da qualche possibile momento di lontananza. BILANCIA - I nati del segno hanno molto desiderio di amare, ma vengono frenati da una grande diffidenza verso il prossimo. Bisogna mantenersi cauti nei rapporti con gli altri, specialmente nei legami con Ariete e Capricorno possibili tensioni. SCORPIONE - Giornata un po' sottotono per i nati del segno, ma comunque interessante per quanto riguarda contatti e proposte. Chi ha una attività in proprio potrebbe cominciare a pensare a qualche nuovo progetto: ottimi mesi per fare grandi cose, di qualunque genere. Buone possibilità per gli incontri. SAGITTARIO - I nati del segno sono ottimisti nonostante i problemi affrontati negli ultimi mesi, sostenuti con grande orgoglio. Gennaio sarà un mese faticoso dal punto di vista sentimentale, ma i prossimi giorni porteranno un buon recupero. CAPRICORNO - C'è necessità di portare avanti qualche taglio netto e mutare alcune strategie. L'amore chiede chiarezza, mentre oggi e domani potrebbe farsi sentire un po' di stanchezza. I nati del segno dovranno essere particolarmente pazienti necessaria nei rapporti con Scorpione e Pesci. ACQUARIO - Settimana ottima per un buon recupero psicofisico. Le tensioni delle festività cominciano a dissiparsi, attenzione all'aspetto economico. Nuovi incontri fortunati. PESCI - Periodo pieno di forza e determinazione, utile a modificare lo stato di insoddisfazione che affligge da un po' i nati del segno, e che ultimamente risulta acuito da Saturno, presente nalla casa dei Pesci. Ottimo periodo per ottenere conferme di lavoro e per lo sbocciare di situazioni importanti: chi ha una attività in proprio, dopo un periodo di sperimentazione otterrà buoni risultati. Gli amori che partono o ripartono adesso si riveleranno molto importanti, come anche la decisione di liberarsi di qualcosa o qualcuno.

