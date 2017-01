PIETRO THIENI (TERENCE HILL) / È morto ? Che ha fatto il personaggio? (Un passo dal cielo 4)

PIETRO THIENI, CHE FINE HA FATTO IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA TERENCE HILL (UN PASSO DAL CIELO 4) – Questa sera parte su Rai 1 la quarta stagione della fortunata fiction Un passo dal cielo, che per la prima volta si ritrova senza il proprio principale personaggio: il capo della Forestale di San Candido Pietro Thieni interpretato da un immenso Terence Hill. Un addio pesante che secondo gli esperti potrebbe causare una forte perdita in termine di audience anche se potrebbe essere soltanto un arrivederci. Infatti, gli autori della fiction hanno fatto in modo che in futuro ci possa essere un clamoroso ritorno per Pietro che per il momento viene sostituito dal nuovo capo della Forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti. Pietro è andato via da San Candido lasciando Roccia (Enzo Salvi), il commissario di Polizia Nappi (Enrico Ianniello) e tutti i propri amici per prendere parte ad una importante missione nelle aspre vette del Nepal. Chissà che non possa rientrare prima del previsto con un colpo di scena che sarebbe davvero ad effetto.

Dunque Terence Hill ha di fatto lasciato la fiction Ad un passo dal cielo che proprio sul suo personaggio aveva costruito un enorme ed indiscusso successo. Non è chiaro il motivo della rottura anche se da molte parti si parla tanto della necessità di prendersi un po' di riposo quanto della volontà di volersi concentrare su nuovi progetti. In attesa di scoprire di più sul futuro artistico di Terence Hill vi segnaliamo come il noto attore è stato annunciato quale protagonista tra il 20 ed il 22 gennaio a Verona, del Moto Bike Expo. Una manifestazione che quest'anno festeggia i venti anni di attività della casa Wild Hog. Per Terence Hill l'onore di presenziare quale testimonial della Wild Hog per la quale lo stesso attore italiano ha realizzato una linea esclusiva di accessori che portano il suo nome. Terence Hill è da sempre un grande appassionato di moto come del resto dimostra l'ormai mitica H-D Deluxe di Hill, una moto completamente personalizzata dal protagonista di fiction di successo come Don Matteo.

