POMERIGGIO 5/ Barbara D’urso ringrazia per gli 800mila followers: di che cosa si occuperà oggi, 17 gennaio 2017?

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO RINGRAZIA PER IL TRAGUARDO SOCIAL: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 17 GENNAIO 2017? - L’appuntamento con Pomeriggio 5 si rinnova anche oggi, martedì 17 gennaio 2017: a partire dalle 17.10 circa Barbara D’Urso darà il via ad una nuova puntata del contenitore pomeridiano di Mediaset. La conduttrice punterà nuovamente l’attenzione sui più recenti casi di cronaca e sulle novità del mondo dello spettacolo (la nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà ancora nel mirino con nuove anticipazioni?). Il pubblico si starà certamente domandando se la presentatrice tornerà anche ad occuparsi dei casi di Gessica Notaro e di Ylenia Bonavera, che ha trattato nei giorni scorsi: gli ascolti dell’appuntamento di ieri sono stati come sempre soddisfacenti per Pomeriggio 5. Nella prima fascia di messa in onda, infatti, il programma ha toccato uno share del 17.7% con 2 milioni e 330mila spettatori, calando al 165 durante la seconda parte. Barbara D’Urso, ieri sera, ne ha approfittato anche per festeggiare un nuovo traguardo social: su Instagram ha infatti pubblicato una sua fotografia in cui ringrazia per gli 800mila followers raggiunti sulla piattaforma. Curiosi di scoprire di che cosa si occuperà, più tardi, a Pomeriggio 5? Nell’attesa, clicca qui per vedere il post della conduttrice direttamente dal suo account social ufficiale.

