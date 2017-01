Paris Jackson / Cosa fa nella vita la figlia di Michael? La straordinaria trasformazione (oggi, 17 gennaio 2017)

PARIS JACKSON, COSA FA NELLA VITA LA FIGLIA DI MICHAEL? LA TRASFORMAZIONE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Chi si ricorda di Paris, la timida figlia di Michael Jackson? Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando era una bambina timida, con il volto sempre coperto da mascherine e grossi scialli: raggiunta dal magazine Tmz all'aeroporto, dove è apparsa circondata dalle sue guardie del corpo, adesso Paris non ha più paura di mostrarsi agli occhi dei fotografi e delle telecamere, anzi. Ne è diventata amica. La ragazza ha raccontato velocemente ai giornalisti di Tmz che adesso sta realizzando dei progetti molto importanti nella sua vita, che riguardano la sua carriera di modella e attrice. Suo padre sarebbe fiero di lei oggi, dice, visto che sta realizzando molte cose nella sua vita e non tende a vivere di rendita grazie al nome del padre, uno dei cantanti più famosi che la musica abbia mai avuto a livello mondiale. Paris oggi ha diciotto anni e sembra che la sua vita abbia imboccato una direzione ben definita e che abbia le idee molto chiare.

PARIS JACKSON, COSA FA NELLA VITA LA FIGLIA DI MICHAEL? L'INFANZIA DIFFICILE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Essere figlia di una star come Michael Jackson ha sicuramente il suo peso, e Paris lo ha sentito tutto: aveva solo tredici anni quando morì suo padre e, qualche tempo dopo, cadde in una profonda depressione nel 2013 (a soli 15 anni), cosa che la portò anche a tentare il suicidio. Nonostante la giovane età, già a diciassette anni Paris Jackson aveva problemi di dipendenze da droghe e alcol, anche se adesso sembra ne sia uscita. Michael Jackson ha avuto Paris da Debbie Rowe, con la quale Paris ha vissuto dopo la morte del padre. Tra le due ci sono stati molti problemi e incomprensioni che si sono avute soprattutto nel periodo in cui Paris è andata in riabilitazione ma, a seguito della scoperta della madre di avere un cancro al seno, si sono molto riavvicinate. Insomma, 18 anni ma una vita già vissuta in modo folle alle spalle, questa è Paris Jackson: che però adesso sembra stare davvero bene.

