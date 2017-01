Pistole roventi / Il film con Joan Staley e Audie Murphy in onda su Iris. La trama e il cast (Oggi, 17 gennaio)

PISTOLE ROVENTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – Su Iris in seconda serata va in onda film di genere western Pistole roventi, titolo originale Gunpoint, realizzato nel 1966 dalla Universal Pictures per la regia di Earl Bellamy. Nel cast hanno partecipato diversi attori di livello internazionale come Joan Staley, Audie Murphy, Warren Stevens, Denver Pyle e Robert Pine. Il film ha una durata 86 minuti con le musiche scritte da Hans J. Salter.

PISTOLE ROVENTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – La trama del film si sviluppa nel 1880 in una cittadina del Colorado dove sta avvenendo una rapina nella locale banca per mano di una banda di malviventi guidati da un certo Drago. Quest'ultimo, però, non si limita soltanto a prendere i soldi, ma rapisce anche una donna: una cantante che spesso si vede impegnata in esibizioni nei saloon. Chad Lucas, lo sceriffo locale, mette insieme una squadra di pistoleri allo scopo di catturare Drago e la sua banda e riportare Uvaldae, la cantante, indietro. Nel team è compreso Nate Harlan, il ragazzo di Uvalde,. Inoltre partecipano alla caccia il vice-sceriffo, che dopo si scoprirà essere in combutta con Drago e la sua squadra. Quando inizia l'inseguimento, però, vengono a galla numerosi imprevisti. Innanzitutto Nate scopre che Uvalde si è innamorata di Chad, e che i due si amano di nascosto. A questo si aggiungono gli indiani, che aggrediscono la squadra formata dal sceriffo con l'intenzione di uccidere tutti i membri del gruppo. Una volta che la squadra dello sceriffo entrerà in contatto con la banda di fuorilegge inizierà una dura battaglia a colpi di revolver, che finirà con l'uccisione di Drago e la liberazione di Uvalde. Tuttavia per la donna sarà tempo di duri confronti sentimentali.

