SANREMO 2017/ News, Maria De Filippi arriva gratis ma non è l’unica: tutti quelli che non hanno preso un euro sul palco dell’Ariston

SANREMO 2017, NEWS: PRIMA DI MARIA DE FILIPPI, TUTTI QUELLI CHE HANNO APRTECIPATO GRATIS AL FESTIVAL - Maria De Filippi sarà la regina di Sanremo 2017 che andrà in onda su Raiuno dal 7 al’11 febbraio. Come ha annunciato Carlo Conti nella conferenza stampa di presentazione del Festival, Maria De Filippi parteciperà gratuitamente alla famosa kermesse musicale. La regina di canale 5, però, non è l’unica a salire sul palco del Teatro Ariston senza veder aumentare il proprio conto in banca. Prima di lei, infatti, anche la sua pupilla, Emma Marrone, nel 2015, salì sul palco dell’Ariston con un compenso pari a zero ricevendo solo un rimborso spese per i costi del suo staff. Molti ospiti, poi, pur ricevendo un lauto compenso nel corso degli anni, hanno deciso di devolvere l’intera cifra in beneficienza. È il caso di Alessandro Siani che, nel 2015, devolvette tutto il suo cachet agli ospedali Santobono di Napoli e Gaslini di Genova. La stessa cosa fece Adriano Celentano destinando il compenso per la sua partecipazione a Sanremo 2012 a 25 famiglie bisognose. C’è, poi, chi rifiuta di partecipare alla famosa kermesse musicale per evitare inutile polemiche sull’uso dei soldi pubblici come fece nel 2016 Checco Zalone: “E’ un’ospitata strapagata ma sono soldi pubblici. E se li prendi scoppiano le polemiche. Ti massacrano”.

© Riproduzione Riservata.