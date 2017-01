SHADOWHUNTERS 2 / Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Alec in fin di vita? Magnus accusa Jocelyn

SHADOWHUNTERS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Shadowhunters 2, in anteprima assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Parabatai". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Jace (Dominic Sherwood) affronta Valentine (Alan Van Sprang) perché gli ha fatto uccidere la vampira, ma gli viene fatto notare che non l'ha consegnato al Clave, anche quando ne ha avuto la possibilità. Anche Clary (Katherine McNamara) affronta la madre, perché ha cercato di uccidere il suo stesso figlio senza battere ciglio. Solo allora Jocelyn (Maxim Roy) rivela la verità sul sangue di demone che Valentine ha iniettato a Jace quando era ancora incinta. Per farle capire meglio quanto possa essere malvagio il fratello, le mostra un episodio del passato, avvenuto quando Jace aveva solo pochi mesi. Mentre Victor (Nick Sagar) interroga Simon, Alec (Matthew Daddario) accusa Clary di aver provocato solo disastri fin dal suo arrivo e le ricorda che lei non farà mai parte del mondo degli Shadowhunters. Presa dallo sconforto, Clary rivela poi a Isabelle (Emeraude Toubia) di voler tornare alla sua vecchia vita. Nel frattempo, Luke (Isaiah Mustafa) indaga sulla misteriosa scomparsa di sei persone, ma si rifiuta di chiedere che il responsabile sia Simon. Il vampiro invece riceve la visita di Carlos (Steve Gagne), infastidito perché ha riferito a Victor che è responsabile di un covo di vampiri e gli impone di ritrovare Camille (Kaitlyn Leeb). Valentine invece incarica Jace di unirsi al resto del gruppo nella ricerca dei nascosti, ma riceve un rifiuto. Più tardi, Jocelyn scopre che Clary se n'è andata via dal Clave, mentre Simon chiede l'aiuto di Magnus (Harry Shum Jr.) per rintracciare Camille. Anche se la madre riesce a rintracciarla, Dot (Vanessa Matsui) rapisce Clary per conto di Valentine, che vuole convincerla a fare parte della sua schiera. La incarica quindi di affrontare il mannaro, ma Jace si offre al suo posto perché non la ritiene ancora pronta. Presa alle strette, Jocelyn propone a Alec di entrare nel parabatai, ma incontra qualche resistenza da parte di Isabelle. Più tardi, Clary si risveglia all'interno di una gabbia e Dot le rivela di essere stata costretta a fare un incantesimo su di lei in modo che faccia tutto quello che vuole Valentine. Nel frattempo, Magnus preleva una scatola magica dall'appartamento di Camille, che reputa importante dato che aveva messo un serpente di guardia. Gli confessa anche di aver dovuto affrontare tutto da solo da bambino, quando ha scoperto di avere i poteri, e si offre per fargli da mentore. Quella sera, una volta trovata la mannara, Valentine ordina ai nascosti di gettarla in mare.

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "PARABATAI" - Come abbiamo visto nel precedente episodio di Shadowhunters 2, la nuova puntata, intitolata Parabai Lost, vedrà tutti i protagonisti impegnati nella ricerca forsennata di Jace. Anche quest'ultimo non se la passa di certo bene, dato che svolgere i diversi incarichi per il padre lo porterà inevitabilmente a diventare preda del Wolf Pack. L'associazione mannara ritiene infatti che sia lui il killer che sta sterminando diversi membri della loro cerchia. Senza considerare che il figlio di Valentine in questo momento si trova in qualche modo bandito sia dai suoi amici che dal Clave. Il compito di Clary, Alec e Isabelle sarà quindi fare in modo di arrivare a Jace prima di tutti gli altri, ma saranno in grado di farlo? Simon invece continua ad approfondire il significato dell'oggetto magico ritrovato in precedenza nella stanza di Camille. A questo si aggiungono però le continue pressioni di Raphael, che gli chiederà appunto di trovare la vampira. Nel frattempo, Magnus affronta Jocelyne, perché fin dall'inizio le aveva sottolineato di non voler avere nulla a che fare con gli Shadowhunters. Anche se la donna afferma di aver fatto tutto solo per trovare Clary, che intanto è ritornata al Clave, Magnus le ricorda che Alec ed altre persone stanno pagando per gli errori che lei stessa ha creato.

