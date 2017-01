STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Noi e la Giulia, Supergirl, The Town (martedì 17 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 GENNAIO 2017 - Nella serata di oggi martedì 17 gennaio 2017, cosa ci propongo le reti Mediaset per convincerci a rimanere sulle loro frequenze? Senza dubbio una programmazione assai varia e ricca di sfaccettature, a cominciare da Canale 5, Italia Uno e Rete 4, che ci propongono rispettivamente un film italiano, una serie tv e un film americano a cui seguiranno Matrix, un altro telefilm e un film con Robert De Niro. Anche La 5 sceglie una pellicola, abbastanza controversa, mentre Mediaset Extra cerca di farci ridere con Scherzi a Parte, così come Italia 2 con Steve Carrel. Il western classico è invece la scelta di Iris e ovviamente quando si parla di questo tipo di film uno dei nomi che si citano è quello di John Wayne. Top Crime offre ai propri telespettatori un'altra replica di una puntata di The Mentalist, mentre Boing offre un cartone animato. Chi vincerà la sfida degli ascolti? Noi pensiamo che sarà tutta una partita tra Noi e la Giulia da un lato e Supergirl dall'altro e quindi di converso tra Canale 5 e Italia Uno.

Andando a vedere meglio quello che ci aspetta sulle reti Mediaset, vediamo che Claudio Amendola e Luca Argentero sono i protagonisti principali di Noi e la Giulia, film italiano del 2014 che racconta di come tre amici con un sacco di problemi provino a risollevarsi lanciandosi in una nuova attività, trovando però diversi ostacoli. Su Italia Uno è la grande serata della serialità televisiva con Supergirl ad aprire le danze. Della serie dedicata alla supereroina epigona di Superman vedremo una puntata della seconda stagione. Ben Affleck è invece il trascinatore non solo nel film The Town, dove vi è anche Jeremy Renner, ma ne è anche il regista. Il film lo vedremo su Rete 4 è racconta di un ragazzo la cui parabola sportiva viene stroncata da un infortunio e che finisce nel giro della malavita. Dopo una rapina finita male si innamorerà della direttrice dell'istituto bancario che lui ed i suoi complici avevano preso di mira. Film drammatico e sentimentale su La 5, dove vedremo come un matrimonio che sembra perfetto possa finire da un momento all'altro e nello stesso identico momento. Il film in questione è Last Night.

Passando a Mediaset Extra bisogna riconoscere al canale di essere in grado di alleggerire l'atmosfera, considerando che vedremo una replica della versione moderna, se così possiamo dire, di Scherzi a Parte. Non si parla di un film moderno inteso come recente, andando a scoprire le carte che Iris ha pescato dal mazzo per stasera. Ma quando si parla di John Wayne il rispetto è d'obbligo. Stasera il canale omaggia questo grande e controverso attore con La stella di latta. Italia 2 sceglie invece tutt'altro tipo di film e tutt'altra epoca. Cosa succederebbe se a 40 anni si fosse ancora vergini e con una vita tranquilla? Semplice: gli amici proverebbero a farvi superare questa situazione. Questo è il simpatico spunto da cui parte 40 anni vergine, film con Steve Carrel in onda su Italia 2. Ci manca poco per doverci anche oggi salutare, ma prima dobbiamo ricordarvi cosa hanno da offrire alla causa di una serata tranquilla Top Crime e Boing. La prima ci farà vedere, come abbiamo già anticipato, una replica della serie televisiva The Mentalist. Più precisamente faremo un altro paio di passi verso la fine della seconda stagione di questo telefilm che alla fine ne ha contate ben sette e che è terminato un paio d'anni fa. Molta meno tensione, anzi praticamente nulla su Boing: qui vedremo infatti un rilassante cartone consistente in Dr Slump.