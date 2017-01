STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo, Politics, 007-Quantum of Solace (martedì 17 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 GENNAIO 2017 - La prima serata della Rai in questo 17 gennaio è senza dubbio interessante, presentando alcune novità, un po'di sport e film di indubbio valore artistico. Si comincia su Rai Uno dove tornano i protagonisti di una delle fiction più amate dagli italiani e che ci terranno compagnia anche in seconda serata. Rai Due segue invece per noi la Coppa Italia e poi ci fa divertire con un po'di comicità. Su Rai Tre è il momento dei talk show e poi dei telegiornali, mentre Rai 4 e Rai 5 si mettono gli abiti migliori per la sera, proponendoci due bei film. Di film si parla ovviamente anche su Rai Movie, mentre Rai Premium ci porta un po'indietro nel tempo con un'altra fiction che gli italiani hanno molto amato. Inutile dire che secondo noi a trionfare sarà Un passo dal cielo, che darà anche quest'anno grandi soddisfazioni ai fan e a Rai Uno.

Rai Uno e Terence Hill sono ormai un connubio che sembra invincibile: lo abbiamo visto per anni con Don Matteo e lo vediamo ora da tre anni con Un passo dal cielo. Ebbene, il capo di un corpo forestale di stanza in Trentino, interpretato appunto da Terence Hill, torna su Rai Uno con i nuovi episodi della quarta annata. Su Rai Due è invece il momento del calcio e precisamente degli ottavi di Coppa Italia, che già si sono in gran parte svolti. Stasera scendono in campo Inter e Bologna in un match che vede i neroazzurri nettamente favoriti, anche se la Coppa Italia ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Su Rai Tre è il momento dei talk show e dopo la non felice esperienza di Politics ci prova Agorà a riempire uno spazio concettualmente fondamentale per la terza rete.

Andando a vedere le reti sorte più di recente, vediamo come Rai 4 ci proponga un recente film della saga di James Bond, ovvero quello che ha segnato l'esordio di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo. Il film che vedremo è 007-Quantum of Solace. Film decisamente impegnato e da vedere quello su Rai 5. Qui infatti vedremo un Sean Penn letteralmente da Oscar (ha vinto quello al migliore attore nel 2009 per questo film) interpretare Milk, film sul primo omosessuale dichiarato che riuscì ad ottenere qualcosa di storico: arrivare ad una carica elettiva negli Stati Uniti d'America. La fantasia è al potere, risulta proprio il caso di dirlo, su Rai Movie, dove vedremo Upside Down: cosa succederebbe se due persone si innamorassero ma vivessero in due mondi che tra loro non possono per legge comunicare? Infine, si torna nel passato con Rai Premium, che ci rifà vedere Gigi Proietti nei panni de Il maresciallo Rocca.