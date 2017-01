STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del diritto perfetto, Vikings, Nina (martedì 17 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 17 GENNAIO 2017 - Programmazione assai particolare quella scelta da Sky per questa serata del 17 gennaio 2017, visto che non ci sono serie tv o film particolarmente noti in Italia. Andando a vedere nello specifico, vediamo che Fox e Fox Crime hanno scelto entrambe una serie tv dello stesso genere, ma una americana e una europea, mentre Atlantic ha come è sua abitudine puntato per la prima serata su una di quelle serie che gli amanti del genere e la critica definiscono cult. Fox Life ci fa tornare invece in Europa, sempre per una serie tv, mentre Sky Uno si può dire che stuzzichi il nostro palato. Passando al cinema si deve dire che si parla la lingua degli Oscar su Cinema 1 e su Hits, mentre su Family sono di casa i supereroi. Infine Passion e Max si affidano ad attori assai navigati. Secondo noi a vincere nella serata di oggi, che si preannuncia decisamente equilibrata, sarà Le regole del diritto perfetto e quindi di conseguenza Fox.

Andando a vedere meglio quello che le reti hanno da proporci, cominciamo con il dire che Fox si colora di giallo con Le regole del diritto perfetto, serie televisiva uscita dalla mente e dalla creatività della produttrice di Grey's Anatomy. Cosa succederebbe se a commettere un delitto è un avvocato? Questa è la base della serie. Su Fox Crime c'è invece in prima visione il primo episodio della sesta serie di Profiling, che per chi non lo sapesse è una serie televisiva francese incentrata sulle avventure professionali e non di una brava criminologa di stanza a Parigi. Sky Uno ci porta letteralmente al freddo, con un period drama assai noto a tutti coloro che seguono con costanza il bel mondo delle serie televisive. Vedremo due puntate della prima stagione della fortunata Vikings. Fox Life ci riporta invece in Francia, per una serata che vede i nostri cugini grandi protagonisti su Sky e lo fa anche in questo caso con una prima visione, stavolta di un medical drama. Quello che vedremo è Nina, serie di cui inizia ufficialmente la seconda stagione anche nel nostro paese.

Se però volete farvi stuzzicare il palato ecco che Alessandro Borghese-4 ristoranti è davvero la scelta giusta. Su Sky Uno nuova puntata del programma in cui il noto chef seleziona il migliore ristorante tra i 4 in gara. Ora possiamo passare finalmente al cinema e su Cinema Uno si comincia con il botto, visto che vedremo un dramma ambientato nella prima metà degli anni '50 del secolo scorso, sceneggiato dall'autore di Alta Fedeltà e che agli Oscar dello scorso anno ha fatto incetta di nomination. Parliamo di Brooklyn, storia di una giovane irlandese alla scoperta degli Stati Uniti. Su Hits c'è invece Anne - La felicità è contagiosa, storia di una bimba orfana che vive in comunità e che un giorno rischia di essere investita e viene salvata dal candidato sindaco della Grande Mela, uomo senza troppi scrupoli. Questo incontro cambierà però la vita di quest'ultimo. Il film è con Jamie Foxx. Su Family c'è invece spazio per i supereroi e quindi per tutta la famiglia e questo avviene grazie a Antboy e l'alba di un nuovo errore. Su Passion ci sono due mostri sacri del cinema come Harrison Ford e Diane Keaton nella simpatica commedia ambientata nel mondo della tv e dal titolo Il buongiorno del mattino. Infine abbiamo Samuel L. Jackson in uno dei tanti ruoli in un film thriller e d'azione: stavolta lo vedremo su Max in xXx 2 - The Next Level, film che non ha avuto troppo successo, ma che merita comunque di essere visto se si apprezza particolarmente l'attore e questo genere di pellicole.