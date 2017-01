STEFANO DE MARTINO/ News: nuova ospitata per il ballerino, ecco dove e quando (oggi, 17 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NUOVA OSPITATA PER IL BALLERINO, ECCO QUANDO E DOVE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino, in questo ultimo periodo, è davvero inarrestabile: il ballerino è infatti super impegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove danza al fianco degli allievi in gara e ricopre, insieme a Marcello Sacchetta, il ruolo di supporter. Recente è stata anche la sua partecipazione a Selfie - Le cose cambiano - il nuovo programma lanciato da Canale 5 - in qualità di mentore. Ma De Martino continua a non disdegnare le serate, dove ha occasione di comparire come special guest e dove i fans hanno la possibilità di incontrarlo più da vicino. Sulla pagina Facebook del Summit di Castelmassimo (FR), in Contrada Pescara è stata infatti pubblicata una locandina che annuncia proprio il nome del ballerino come super ospite della serata di sabato 21 gennaio 2017. Con lui ci saranno anche i dj Matteo Lepore, Piergiacomo Campoli, Romano Pigliacelli e Sannic. Alla voce, invece, è stato annunciato Mattia Boccucci. Chi non se lo perderà? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina social del locale.

© Riproduzione Riservata.