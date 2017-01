STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti al timone del Tg satirico: quali servizi ci saranno oggi, 17 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 17 gennaio 2017) - Nuovo appuntamento con il Tg satirico Striscia la Notizia, oggi martedì 17 gennaio 2017, come sempre puntale alle 20.35 su Canale 5. Ogni sera un pubblico sempre più affezionato segue con affetto da quasi trent'anni il programma ideato da Antonio Ricci e trasmesso dall'ammiraglia Mediaset. Prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Il primo ad entrare in studio è Ezio Greggio che dopo aver commentato le notizie salienti della politica italiana e non, è pronto per presentare il suo collega, nonché amico, Enzo Iacchetti. Ora tocca al balletto delle veline, Ludovica e Irene, al quale segue il primo servizio che vede come protagonista l’ex premier Matteo Renzi, interpretato da Dario Ballantini, che invece di ritirarsi dalla politica come aveva annunciato, ne è più dentro che mai. Pinuccio si è recato a Brindisi dove ha raccolto la segnalazione di un ragazzo disabile, che da un po' di mesi trova enormi difficoltà quando vuole prendere un treno. Nella stazione della sua città hanno infatti eliminato la pedana monta-scale perché devono fare l'ascensore ma i lavori per la costruzione di quest'ultimo non sono ancora cominciati. Rajae invece si è occupata di telefoni cellulari trovati per caso per strada che vengono acquistati da negozi gestiti da cinesi. Siamo a Milano nel quartiere cinese dove è possibile acquistare telefoni di dubbia provenienza e quando l'inviata ha deciso di fare qualche domanda ai diretti interessanti si è ritrovata ad essere trattata in malo modo. È il momento di Edoardo Stoppa, l'amico degli animali, che dopo varie segnalazioni ha deciso di visitare un vero e proprio allevamento lager a Campo dei Fiori, in provincia di Varese. Qui le stalle cadono a pezzi, gli animali non sono molti ma tutti sono malaticci e tra di loro c'è anche una mucca morta da due giorni e non ancora portata via. Un asinello invece si muove a malapena e la forma dei suoi zoccoli non gli permette di deambulare bene. Dopo le tele-castronerie televisive segnalate dal pubblico a casa è il momento del servizio realizzato da Valerio Staffelli che continua la sua battaglia contro la falsa beneficenza. Una vecchia conoscenza dell'inviato, già pizzicato tempo fa, è ancora in giro ad operare fingendo di essere un volontario dell'associazione Un Cuore per tutti, che in realtà non esiste. Entrano in studio due colleghi di bancone Ficarra e Picone per presentare la loro ultima fatica cinematografica L'ora legale, di cui vengono mostrate alcune delle papere. A chiudere la puntata è la rubrica di Cristiano Militello, Striscia lo Striscione, l'inviato si trova a Recco, in provincia di Genova, dove si divertente ad intervistare le persone più strampalate.

