SUPERGIRL 2/ Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: un nuovo amore per J'onn J'onzz?

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Benvenuti sulla Terra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la DEO prosegue le cure di Corben (Frederick Schmidt), che non ha ancora ripreso conoscenza. Kara (Melissa Benoist) è di buon umore perché affronterà il suo primo giorno di lavoro nella redazione del giornale, ma scopre che non sarà tutto rosa e fiori. Il capo infatti non le nasconde di non apprezzarla da alcun punto di vista e di preferire che abbandoni il lavoro. A questo si aggiunge qualche tensione vissuta con J'onn (David Harewood), che non ha ancora digerito la presenza di Clark (Tyler Hoechlin). Non vorrebbe infatti supportare le missioni di Supergirl, nel tentativo di non collaborare anche con il cugino. Intanto, una dei leader del progetto Cadmus dà vita a Metallo 2 (Rich Ting), mentre Corben inizia ad assorbire l'energia per auto guarirsi. Una volta che le due minacce vengono liberate, Clark è costretto ad andare a Metropolis per fermare la minaccia, ma Kara non riceve il supporto sperato dalla DEO. Alex infatti crede che il suo compito è difendere National City e dare priorità alla sua missione personale, ma Kara crede che dovrebbe aiutare prima il suo familiare. Questo porta le due sorelle ad uno scontro diretto proprio sul significato della famiglia, in cui Alex sottolinea quante cose ha dovuto sacrificare solo per salvarla. In seguito ad una nuova lite con il capo, Kara chiede l'intervento di Cat (Calista Flockhart) perché tiri le orecchie a Snapper Carr (Ian Gomez), ma la manager si rifiuta. Le rivela invece di volersi prendere un periodo di pausa dalla CatCo perché crede di non aver più stimoli a crescere e di aver fatto tutto il possibile nell'azienda. Durante un nuovo scontro con Robber (Marshall Bingham), Kara è costretta a non combattere contro di lui per andare ad aiutare Clark, ma entrambi arrivano a Metropolis quando è ormai troppo tardi. Osservando bene la sua squadra, Alex conclude che uno degli agenti della DEO è una talpa della Cadmus e decide di organizzare una trappola, all'insaputa di Supergirl. Quest'ultima lo scopre grazie ad un tentennamento di Winn (Jeremy Jordan), mentre Alex ha un lungo confronto con la Cadmus, da cui riesce a fuggire con difficoltà. In seguito, Kara riesce a contrastare Robber e Metallo 2 in un'azione congiunta con Superman ed anche ad avere il tempo per parlare con Cat. Una volta in sede, affronta apertamente il capo consegnandogli un articolo, ottenendo la sua disponibilità ad insegnarle a fare la reporter. James (Mehcad Brooks) invece prende il posto di Cat alla guida della CatCo, mentre Clark ritorna a Metropolis. Più tardi, Kara si trova al capezzale di Corben e gli manifesta la propria intenzione a non farlo sentire solo, ma proprio in quel momento Metallo si sveglia e l'afferra per il collo.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "BENVENUTI SULLA TERRA" - L'alieno riesce a fuggire dalla DEO, mentre Olivia Marsdin arriva a National City in qualità di Presidente, per firmare un'amnistia. Durante l'evento viene attaccata tuttavia da uno sconosciuto che ha il potere del fuoco. Alex incontra il detective Maggie Sawyeer sulla scena del crimine, che di nascosto in un bar che ospita gli alieni ospiti. Intanto, Winn scopre che il fuggitivo proviene da Daxam, un pianeta gemello di Krypton. Una volta sconfitto l'alieno, Kara lo restituisce alla DEO, ma si dimostra insolitamente ostile nei suoi confronti. In base alla lunga guerra che esiste fra la sua specie e quella del Daxamite, Kara non riesce ad essere obbiettiva nei suoi confronti. Più tardi, Olivia subisce un secondo attacco, che rivela quindi l'estraneità di Mon-El all'aggressione. Solo così Kara scoprirà che il suo pianeta è stato in realtà distrutto dall'esplosione di Krypton.

