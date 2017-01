SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: ZEFFIRELLI AVEVA PENSATO ALL'ATTRICE PER LA BISBETICA DOMATA PRIMA DI SCEGLIERE LIZ TAYLOR (17 GENNAIO 2017) - Sofia Loren avrebbe dovuto recitare ne "La Bisbetica Domata", il film diretto da Franco Zeffirelli nel 1967. Il regista aveva pensato inizialmente all'attrice e a Marcello Mastroianni per il ruolo dei protagonisti, ma poi decise di puntare sulla coppia d'oro formata da Elizabeth Taylor e Richard Burton. E Zeffirelli dovette anche insistere, perché "Cleopatra" del 1962 fu un fallimento: gli studi, che avevano rischiato di andare in bancarotta per quel film, non volevano rischiare un'altra produzione con gli stessi attori. Da qui l'ipotesi di puntare su Sofia Loren e Marcello Mastroianni per la storia tratta dalla commedia di William Shakespeare e girata poi a Roma, sebbene fosse ambientata a Padova. Il retroscena è stato rievocato dal portale popcorntv. Sofia Loren tra l'altro negli ultimi giorni è stata nuovamente tirata in ballo proprio con Liz Taylor: pare che quest'ultima temesse che l'attrice italiana potesse portarle via proprio Richard Burton, ma il flirt non è mai stato confermato.

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: USA ANCORA PAZZI PER L'ATTRICE, IL 10 FEBBRAIO SARÀ IN FLORIDA (16 GENNAIO 2017) - Agenda fitta di impegni per SoFia Loren, che il 28 marzo sarà a Mosca. Prima, però, dovrà fare un salto negli Stati Uniti: venerdì 10 febbraio l'attrice sarà al Seminole Casino Coconut Creek, in Florida. Considerata una delle leggende del periodo d'oro di Hollywood dall'American Film Institute, la diva italiana sarà protagonista di un grande evento: "An evening with Sofia Loren". L'attrice racconterà la sua infanzia nell'Italia devastata dalla guerra, ma parlerà anche della sua vita familiare e della sua carriera. Sofia Loren sarà accompagna da Bill Harris di Entertainment Tonight, che le porrà alcune domande insieme al pubblico. La vendita dei biglietti è stata lanciata mercoledì 14 dicembre da Ticketmaster e stando a quanto risulta navigando sul sito i biglietti stanno terminando, quindi se siete da quelle parti il 10 febbraio potreste fare un salto e godervi con orgoglio il racconto di Sofia Loren.

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: IL FEELING TRA L'ATTRICE E MARCELLO MASTROIANNI (16 GENNAIO 2017) - SoFia Loren ha voluto ricordare Marcello Mastroianni a venti anni dalla sua morte: l'attrice ha recitato dodici film in quarantanni con l'amatissimo divo. «La chimica che c'era con lui non l’ho mai trovata con nessun altro. Porterò Marcello sempre nel mio cuore, lo so» ha raccontato Sofia Loren, come riportato da La Repubblica. L'affetto e la tenerezza hanno unito Sofia Loren e Marcello Mastroianni, che hanno condiviso tantissimi film insieme, compreso uno spogliarello citazione per Robert Altman, il quale disse loro di recitare anche in italiano, visto che avrebbe messo i sottotitoli, e di ripetere uno dei vecchi episodi girati insieme. Marcello Mastroianni propose allora di riproporre lo spogliarello di Ieri, oggi e domani e Sofia Loren rispose: «Io sto meglio sotto che sopra». Il divo raccontava di essersi sempre inteso a meraviglia con Sofia Loren: «Se mia madre andava al cinema e mi vedeva con altre interpreti mi telefonava preoccupata: "Marce', che hai fatto? Hai litigato con Sofia?"»

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: IN VENDITA LA CASA DI “UNA GIORNATA PARTICOLARE” (16 GENNAIO 2017) - Ci sono certi luoghi che suscitano nostalgia: per quanto riguarda Sofia Loren e Marcello Mastroianni, la coppia artistica forse più perfettamente riuscita e dalla chimica ineguagliabile della storia del cinema, una casa come quella del malinconico film “Una giornata particolare” è d quelle che si ricordano per sempre. Durante la storica visita di Hitler a Roma, il film vede la casalinga “attempata” Sofia Loren e il bell’impiegato statale licenziato Marcello Mastroianni conoscersi e intraprendere un rapporto sempre più stesso che porta addirittura alle soglie dell’innamoramento. Lui però confessa il suo orientamento omosessuale (eravamo nel 1977 all’epoca della produzione, un grande tabu svelato da Ettore Scola, regista del film) e per questo verrà confinato in Sardegna, durante l’epoca fascista: non prima di aver consumato un’amore proprio in quella casa divenuta famosissima, tra le note di malinconia e solitudine per due anime senza meta e con il sogno della felicità rattrappito. Ebbene, quella casa in cui Mastroianni fece ballare i passi di rumba a Sofia Loren ora è in vendita: si tratta di un palazzetto indipendente di Roma, in vendita per 4.100.000 euro, oggi accatastato come immobile commerciale ma che potrebbe essere convertito in una villa privata. La malinconia resta, i ricordi affiorano e per Sofia Loren certamente quella casa qualcosa dirà sempre, grazie al sodalizio con uno dei più grandi attori italiani, nonché tra i migliori amici della divina attrice amata anche negli States.

© Riproduzione Riservata.