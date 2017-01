THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Penny e Leonard verso la rottura? Sbarca in Italia la nuova stagione con Kaley Cuoco

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Joi di oggi, martedì 17 gennaio 2017, la sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "La congettura coniugale", dove ritroveremo tutti i nostri nerd preferiti. Continua il successo della serie Tv, grazie ad ascolti record che si protraggono da ormai dieci stagioni. I colpi di scena in questo nuovo capitolo dello show non saranno pochi, sia dal punto di vista positivo che di quello negativo. The Big Bang Theory 10 promette infatti di lasciare con il fiato sospeso tutti i fan, soprattutto per quanto riguarda convivenze che nasceranno, improvvisi matrimoni e sì, anche una maternità. Oltre alla presenza degli storici Jim Parson, Johnny Galecki, Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Melissa Rauch, Kunal Nayyar e Simon Helberg, avremo modo di vedere sul set anche Christopher Lloyd, conosciuto per la sua presenza nel film cult degli anni '80 Ritorno al futuro, ma anche titoli come Chi ha incastrato Roger Rabbit e La famiglia Addams. In Tbbt sarà invece una guest star proprio nel pilot ed assumerà il ruolo di Theodore. Conosceremo finalmente anche parte della famiglia di Penny, grazie alla presenza di Katey Sagal e Jack McBrayer, rispettivamente la madre ed il fratello. Di quest'ultimo ne abbiamo sentito parlare diverse volte nel corso delle stagioni, grazie ad alcuni accenni di Penny, soprattutto per quanto riguarda la sua forte dipedenza dalla droga. Nel frattempo i nostri cari scienziati vivranno ovviamente anche alcune rivoluzioni dal punto di vista professionale. E' qui che entrerà in gioco un'altra new entry, direttamente dal mondo di Breaking Bad: Dean Norris sarà infatti il Colonnello Williams e si mostrerà molto interessato all'invenzione dei nerd. L'attenzione maggiore dei fan in questo momento [ATTENZIONE SPOILER] è diretta in realtà verso il rapporto fra Leonard e Penny. Negli USA infatti si attende con gran fermento l'arrivo del tredicesimo episodio, in cui i due protagonisti saranno alle prese con alcuni problemi coniugali. Tutto questo comprometterà il loro matrimonio? Un'ipotesi molto forte, che sta gettando nello sconforti diversi ammiratori. In base ai rumors ed alla sinossi ufficiale, rilasciata dall'emittente madre CBS, sembra che sarà Penny in qualche modo a dare il via all'ondata di crisi che si abbatterà sul suo matrimonio. Inizierà infatti a credere che il marito la consideri scontata, spingendola a chiedere ad Amy ad unirsi a lei in una giornata nella Spa, lasciando quindi il marito a casa da solo. Nel frattempo, tutti si chiedono se finalmente assisteremo al matrimonio fra Sheldon ed Amy, soprattutto considerando gli ultimi sviluppi nel loro rapporto. L'arrivo della figlia, potrebbe invece compromettere del tutto l'unione fra Howie e Bernadette, anche se è possibile invece che li spingano ancora l'uno fra le braccia dell'altra.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LA CONGETTURA CONIUGALE" - Leonard e Penny stanno vivendo il loro secondo anniversario di nozze, un momento tanto atteso che hanno cercato di organizzare fin nei minimi particolari. I rapporti fra tutti i presenti iniziano tuttavia a diventare estremamente tesi, a causa della presunta relazione fra Mary e Alfred. Beverly non riesce infatti a non covare un forte rancore nello scoprire il fatto ed è sul punto di decidere di abbandonare le nozze. La madre di Penny, Susan, entra invece in crisi per la presenza di Randall, appena uscito di galera per via dei suoi annosi problemi con la droga. Come può riuscire a guardare negli occhi gli altri invitati? La situazione non può che crearle un forte imbarazzo. Intanto, il Colonnello Williams bussa alla porta di Howie, attirato dalle voci sulla creazione degli scienziati.

