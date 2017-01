THE FLASH 3/ Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Wally vuole i superpoteri. In arrivo il velocista giallo?

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Magenta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Barry (Grant Gustin) è disperato perché niente è più come prima e non riesce a capire come sistemare le cose, anche perché ha delle difficoltà nel relazionarsi agli altri. Ha infatti cercato di far parlare Iris (Candice Patton) con West (Jesse L. Martin), con il risultato che quest'ultimo gli chiede di non interferire nel suo rapporto con la figlia. Gli ricorda anche che Iris ce l'ha con lui perché le ha nascosto che la madre fosse viva. Al lavoro, non solo scopre che c'è un impiegato nuovo, Julian Albert (Tom Felton), ma anche che non gli sta simpatico. A questo si aggiunge il lutto di Cisco (Carlos Valdes), che di recente ha perso il fratello ed è ancora molto scosso, ed il fatto che Barry finisce per invadere la sua privacy assistendo ad una rivelazione dell'amico riguardo al proprio stato d'animo. Nel frattempo, Dottor Alchemy (Tobin Bell) si presenta a Edward Clariss e decide di donargli dei poteri, trasformandolo in The Rival. Barry decide invece di organizzare una cena per rimediare a tutti i problemi relazionali con i suoi amici. Finge con Joe che Iris voglia dirgli qualcosa, mentre con la ragazza che il padre vuole condividere delle prove su un caso con lei. Il suo piano viene tuttavia smascherato subito, alla prima portata. Ad interrompere tutto l'avvistamento di un velocista sul pontile, che si rivela essere The Rival. Gli rivela di sapere che ha cambiato la linea temporale e lo accusa di aver rubato tutta la sua vita. Nello scontro successivo, Flash riesce a colpire The Rival, che tuttavia fugge. Al suo rientro alla base, Iris affronta apertamente Barry e gli chiede di rivelarle la verità, altrimenti ciò che c'è fra loro non potrà mai esistere. Il supervelocista capisce in quel momento che l'unica soluzione è tornare indietro nel tempo, finendo nel 1998. Si imbatte subito in Jay Garrick (John Wesley Shipp), che rivela di essere a sua volta un supervelocista e di aver capito ciò che ha fatto subito dopo la sua partenza. Aggiunge anche che ogni volta che userà la linea temporale non farà altro che spezzare la linea temporale. A quel punto Barry decide di rivelare tutto alla squadra, fin dalla sua decisione di ritornare indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre. Tutti si dimostrano comprensivi nei suoi confronti, tranne Cisco, che gli ricorda di avergli chiesto diverse volte di ritornare indietro per salvare il fratello. Anche se cerca di farlo ragionare, Cisco manifesterà il proprio disappunto sulla sua volontà di non aiutarlo, ma Barry sa che non può tornare ancora una volta indietro nel tempo. Più tardi, Flash ha un nuovo scontro da The Rival e The Alchemy, da cui riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di Cisco in versione Viber. Caitlin capisce che Clariss ha ricevuto i poteri da Alchemy, mentre la squadra conclude che non vogliono sapere nulla di ciò che è successo prima del flashpoint. Subito dopo, Caitlin manifesta i poteri di Killer Frost, mentre Julian rivela a Barry di sapere che nasconde qualcosa e di non nutrire alcuna fiducia in lui.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "MAGENTA" - Nel prossimo episodio di The Flash 3 assisteremo al ritorno di uno dei personaggi più amati dello show. Wells corre infatti su Terra 1 per chiedere l'aiuto di Barry, dopo che la figlia ha manifestato dei poteri. E' preoccupato che possa diventare una supervelocista ed anche se i valori dei suoi parametri si rivelano corretti, nuttre comunque la paura di ciò che possa succedere. Il team sarà inoltre impegnato alla caccia ad una metaumana molto giovane, che getterà la città nello scompiglio. Solo analizzando attentamente la situazione, Caitlin capirà che la ragazzina non ha alcun ricordo di ciò che fa Magenta, dato che è la sua doppia personalità. Intanto, Jesse rivelerà invece a Wally di aver ricevuto i poteri subito dopo l'incidente con l'antimateria. Questo non farà altro che riportare alla luce il desiderio del ragazzo di diventare un supervelocista.

