THE TOWN/ Su Rete 4 il film con Ben Affleck, Blake Lively e Rebecca Hall

THE TOWN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - The town è un thriller realizzato nel 2010, ispirato al romanzo "Il principe dei ladri" di Chuck Hogan. L'appuntamento con tale pellicola è previsto per oggi, martedì 17 gennaio su Rete 4 alle ore 21:15. Venendo a parlare della sua regia, essa è stata curata da Ben Affleck, regista ed attore statunitense molto amato da pubblico e da critica: già nel 2007, questo divo hollywoodiano si era distinto per il suo talento da autore per il fortunato "Gone Baby Gone". "The town", il suo secondo esperimento alla regia, non fa che confermare le ottime capacità che Affleck possiede. Il regista riserva a se stesso il ruolo del protagonista: al suo fianco, però, recitano molti popolari e validissimi colleghi. La principale attrice femminile è la bellissima Rebecca Hall, attrice londinese che il grande pubblico ricorda essenzialmente nella parte della severa Vicky nel capolavoro di Woody Allen "Vicky Cristina Barcellona". Accanto a lei troviamo l'affascinante Jon Hamm, uno degli interpreti più apprezzati del panorama televisivo attuale grazie alla sua magistrale interpretazione nel ruolo del tormentato pubblicitario Don Draper, protagonista della serie cult "Mad Men". Non possiamo non citare, infine, la presenza dell'avvenente Blake Lively: diventata famosa grazie alla popolare serie televisiva "Gossip Girl", in breve tempo è diventata una delle dive più discusse e desiderate di Hollywood grazie a veri e propri blockbuster come "Lanterna Verde", "La vita segreta della signora Lee" e "Adaline - L'eterna giovinezza".

THE TOWN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Douglas 'Doug' MacRae (Ben Affleck), James 'Jem' Coughlin (Jeremy Renner), Albert 'Gloansy' MacGloan (Slaine) e Desmond 'Dez' Elden (Owen Burke) sono amici da tutta una vita. Un giorno decidono di riscattare le loro esistenze, rapinando una banca. Con la refurtiva sperano di lasciare per sempre il quartiere popolare di Boston in cui sono cresciuti. Prendono in ostaggio la manager dell'esercizio, la bella e rigida Claire Keesey (Rebecca Hall), anche se alla fine decideranno di liberarla senza torcerle neppure un capello. Immaginate il loro sconcerto, però, quando scopriranno che la donna vive nel loro stesso quartiere: Doug, allora, decide di pedinarla. Da un lato vuole assicurarsi che la donna non riveli nulla alle forze dell'ordine, dall'altro cerca di evitare che Jem si risolva a togliere di mezzo un testimone potenzialmente pericoloso. Da cosa, ovviamente, nasce cosa: Doug e Claire finiscono per innamorarsi perdutamente l'uno dell'altra, anche se il criminale è costretto per ovvie ragioni a nascondere questa nascente relazione ai suoi compagni di avventure. Il giovane uomo confessa alla sua amata che da molto tempo sta cercando di rintracciare sua madre, una donna sfuggente che ha abbandonato la sua famiglia quando Doug era solo un bimbo: il nostro protagonista ha iniziato a sospettare che la donna stia vivendo a Tangerine, in Florida, assieme ad una delle sue zie. Il ragazzo si dice convinto che se la donna fosse rimasta al suo fianco avrebbe preso delle scelte molto differenti e non avrebbe deciso di intraprendere una carriera criminale seguendo le orme di suo padre. Confidenza per confidenza: Claire riferisce a Doug di aver visto il tatuaggio di uno dei rapinatori della banca. Il criminale capisce così che la sua amata è perfettamente in grado di consegnarli tutti alla polizia. Sa perfettamente che se Jem lo scoprisse ammazzerebbe la ragazza senza troppe cerimonie: riesce a convincerla, quindi, di mantenere il segreto per sé dato che, con ogni probabilità, le forze dell'ordine non sarebbero in grado di proteggerla...

© Riproduzione Riservata.