TRONO CLASSICO / Uomini e Donne, anticipazioni e gossip: Lidia Vella e Gianmarco Valenza, il flirt è ufficiale (Oggi, 17 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FLIRT TRA LIDIA VELLA E GIANMARCO VALENZA, IL GESTO CHE PARLA CHIARO – Lidia Vella è pronta a voltare pagina con l’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Valenza. L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, smaltita la delusione per la fine della sua relazione e la decisione del Calabrese di corteggiare Sonia Lorenzini, sta andando avanti con la sua vita e sembra pronta a farlo con Gianmarco Valenza. I due hanno cominciato a frequentarsi e, complici gli stessi amici e gli stessi locali si stanno avvicinando sempre di più. Nel corso del programma in onda su Radio Radio, Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli, Lidia Vella ha ammesso di conoscere Gianmarco Valenza e di stare bene con lui chiarendo, però, di non avere alcuna intenzione di tuffarsi subito in una nuova storia d’amore. Nonostante tali parole, però, Lidia e Gianmarco continuano a scambiarsi like e commenti sui social. Sotto una delle ultime foto pubblicate sui social in cui Lidia Vella appare in intimo sfoggiando una forma perfetta, non è mancato il commento di Gianmarco Valenza che ha lasciato un cuore per l’ex gieffina. E’ il segnale di un flirt tra i due? I fans di Lidia Vella sperano che l’ex fidanzata di Alessandro Calabrese sia pronta ad andare avanti e sperano che le intenzioni del Valenza siano sincere.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ELIMINA LUCA, LA REAZIONE DEL RUFINI – Sonia Lorenzini non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro dai suoi corteggiatori. La tronista vuole un amore folle, vero e passionale e per trovarlo è pronta a trasformarsi, ancora una volta, in detective. Tra tutti i suoi corteggiatori, Sonia Lorenzini non riesce a fidarsi di Alessandro Calabrese e Luca Rufini. Se per il primo, però, Sonia prova un discreto interesse che la sta convincendo a conoscere meglio l’ex gieffino, la stessa cosa non sta accadendo con Luca Rufini. Nei confronti dell’ex cavaliere del trono over, Sonia Lorenzini non prova alcun interesse e, nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, dopo aver visto il duro sfogo di Luca sul presunto flirt con Paola Caruso, ha deciso di eliminarlo. Di fronte alla decisione della tronista, Luca Rufini ha incassato il colpo senza, tuttavia, abbassare la testa. Pur essendo deluso per come si è conclusa la sua avventura nel trono classico, Luca Rufini non si dice per nulla pentito della scelta fatta. “Agisco sempre secondo il mio cuore…e nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni!!” ha scritto sui social Luca che non tornerà al trono over.

