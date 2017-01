UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni prima puntata 17 Gennaio 2017: Fedez a San Candido, Neri nuovo capo della Forestale

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 GENNAIO 2017 - La quarta stagione di Un passo dal cielo è pronta al debutto: oggi, martedì 16 gennaio 2017, su Rai 1 andranno in scena i primi due episodi in programma con la fiction che porta la firma di Lux Vide. Come gli appassionati sapranno ormai benissimo, Terence Hill ha detto addio al cast della serie, e la principale new entry è rappresentata da Daniele Liotti. “Sono stato chiamato dalla produzione. Avevo già lavorato con Lux Vide nel lontano 2001, per il film Tv Sant’Antonio da Padova” ha spiegato l’attore, raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Vero Tv “Da allora siamo sempre rimasti in ottimi rapporti. C’era una tacita promessa tra di noi che avremmo lavorato di nuovo insieme. A dicembre 2015 ho ricevuto una telefonata di Luca Bernabei. Mi invitava a recarmi nel suo ufficio. Una volta arrivato, mi ha chiesto se me la sentivo di fare il protagonista della nuova stagione di Un passo dal cielo. Terence Hill, infatti, non sarebbe andato avanti…”. Daniele Liotti in Un passo dal cielo 4 interpreterà i panni di Francesco Neri, nuovo capo della Forestale che ha sostituto appunto Pietro, partito per una missione umanitaria in Nepal. Francesco dovrà vedersela con casi e indagini, ma dovrà anche fare i conti con un passato burrascoso e oscuro…

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 GENNAIO 2017: DOVE SONO RIMASTI I PERSONAGGI E COSA LI ASPETTA? - È davvero tanta la carne al fuoco per questa ripartenza di Un passo dal cielo 4 sul piccolo schermo di Rai 1: Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti, diventerà il capo della Forestale di San Candido, e arriverà in città proprio insieme alla giovane etologa Emma, amica di Pietro. Entrambi nascondono un segreto del passato che li ha spinto a lasciare le loro vite e ad accettare questa nuova sfida tra le montagne: Francesco, ex agente dell’esercito appartenente ad una delle sezioni speciali, è carico di sensi di colpa per non essere riuscito a proteggere suo figlio, di soli 7 anni. La morte del piccolo ha portato anche la moglie Livia ad allentarsi da lui: per questo, Neri ha bisogno di una ripartenza, una sorta di riscatto che profuma più di fuga. Emma studia la natura, l’ha sempre studiata sui libri, comodamente da casa propria: ma quando le hanno diagnosticato un aneurisma non rotto nel cervello si è decisa a fare davvero quello che fino a quel momento aveva solo potuto immaginare di fare. C’è poi Vincenzo, il nostro Vice Questore aggiunto che sta portando avanti la sua relazione con Eva, non senza qualche difficoltà. L’arrivo di Fedez a San Candido e la proposta dei manager del rapper alla giovane donna complicheranno ulteriormente le cose. Tommaso, già scottato dal fatto di non essere stato scelto come sostituto di Pietro, dovrà fare i conti con l’arrivo del padre del piccolo Evgenij, che tutti - Natasha compresa - credevano morto…

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 17 GENNAIO 2017: EPISODIO 1 e 2 - Negli episodi 1 e 2 di Un passo dal cielo 4, in programma stasera martedì 17 gennaio 2017 su Rai 1, il pubblico assisterà all’arrivo di Francesco Neri a San Candido: l’uomo prenderà il posto di Pietro, a capo della Forestale. Insieme a lui ci sarà anche la giovanissima Emma, etologa arrivata sul luogo per occuparsi di un progetto di reinserimento dei lupi. Vincenzo sta ormai con Eva, che non riesce però a far decollare come si deve gli affari per il suo bed & breakfast: il rapper Fedez - che in Un passo dal cielo 4 veste i panni di se stesso - arriva però a San Candido con una proposta per la giovane, vantaggiosa sotto alcuni aspetti e decisamente più deleteria sotto altri. Come andrà a finire? Infine, la polizia e la forestale si trovano a collaborare a proposito della scomparsa di due ragazze: una di queste viene ritrovata in un campo, legata e con una maschera di krampus… Chi c’è dietro tutto questo? E dov’è finita l’alta giovane scomparsa?

br/>© Riproduzione Riservata.