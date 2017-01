UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: un video di sorveglianza riaccende le speranze di Nunzio (oggi, puntata 17 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO 2017: NUNZIO RIPRENDE A SPERARE? - Sarà una puntata da non perdere quella che attenderà i telespettatori di Un posto al sole questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40. In essa, infatti, tornerà ad avere un ruolo di primo piano la questione relativa ai problemi di Nunzio, che rischia di essere condannato ad una pesante pena a causa dell rapina effettuata a casa di Petrone, con tutte le ben note conseguenze. Quando tutto sembrerà perduto e il giovane Cammarota sarà rassegnato a non uscire pulito da una situazione davvero complicata, un video di sorveglianza potrebbe riaprire le indagini. In tale filmato infatti si vedranno Gianni e Nunzio alle prese con un terribile litigio, durante il quale il primo farà pressioni contro l'amico per obbligarlo ad aiutarlo. Risulterà evidente che il giovane Cammarota non aveva intenzione di farsi coinvolgere in questo complicato problema, anche se poi le cose sono andate ben diversamente. Di fronte all'evidenza dei fatti, Giovanna riprenderà a dare fiducia a Nunzio? E cosa penserà il giudice? Nella puntata di UPAS di questa sera non mancheranno le novità anche per quanto riguarda il latin lover del momento: Niko, dopo avere baciato sia Beatrice che Susanna, si avvicinerà ulteriormente a quest'ultima con la quale accadrà qualcosa di non troppo sorprendente... Nel frattempo Beatrice dovrà fare i conti con nuovi problemi allo studio legale e un nuovo momento di tensione con l'avvocato Enriquez.

