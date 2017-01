UNA VITA/ Anticipazioni: Teresa teme il suo passato, ma la curiosità cresce... (Oggi, puntata 17 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO: TERESA TEME IL SUO PASSATO - Una vita tornerà oggi su Canale 5 per una puntata nella quale Teresa scoprirà tutta la verità sul suo passato. Sarà lo stesso Mauro a raccontarle come, dopo il terribile incendio che ha distrutto la sua casa, la sua identità sia stata presa dall'altra bambina, che potrebbe essere proprio la figlia della domestica con la quale lei giocava in casa. A quel punto le mostrerà la foto di questa bambina ora diventata grande: sarà niente meno che colei che conosciamo con il nome di Cayetana Sotelo Ruz, vedova De La Serna. Di fronte alla conferma dei suoi sospetti, Teresa apparirà molto impaurita: il passato l'ha fatta molto soffrire e lei sa che riportare alla mente tali ricordi non farà altro che fare aumentare il suo senso di disperazione. Eppure allo stesso tempo, la dolce maestra non potrà fare a meno di esprimere la sua curiosità nel conoscere per filo e per segno gli sviluppi di tale vicenda. Mauro la aiuterà a ricostruire il suo passato?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO: TRINI E VICTOR PRONTI AD AGIRE? - L'ispettore San Emeterio non sarà l'unico ad indagare per scoprire una verità scomoda, necessaria per smascherare una donna viscida e crudele. Nell'episodio di Una vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, anche Victor e Trini si confronteranno riguardo le ultime novità apprese su Lourdes. L'amica di Celia informerà il figlio di Juliana di avere trovato nella tasca del cappotto della rivale un vaglia di 3000 pesetas da lei spedito ad un uomo in Argentina. Di fronte a tale consapevolezza, lei e l'amico non sapranno però come agire per evitare che ancora una volta la madre di Maria Luisa possa volgere la situazione a proprio vantaggio. Nel frattempo, Ramon faticherà a nascondere la propria infelicità ammettendo il suo stato d'animo di fronte alla moglie: le dirà, infatti, di non essere affatto felice e di ricordare con tristezza i tempi lontani in cui loro erano una bella coppia, ovviamente prima della sparizione durante il naufragio. Ma questo sfogo interesserà a Lourdes?

