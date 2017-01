UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: Sonia sarà la nuova antagonista femminile di Teresa

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FERNANDO SARA' L'ANTAGONISTA DI MAURO - Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali Mauro e Teresa si troveranno ad affrontare nuovi problemi apparentemente insuperabili. In tali episodi, infatti, i due protagonisti vivranno un breve periodo di felicità che purtroppo non avrà breve durata. La coppia infatti dovrà affrontare le intromissioni di due nuovi antagonisti che cercheranno di conquistare il loro cuore: per Teresa, ci sarà Fernando ovvero un ricco benefattore che collaborerà con lei al patronato. L'uomo non negherà il suo interessamento a Teresa e lei deciderà di allontanarsi per qualche tempo, evitanto che il ricco uomo possa creare dei problemi alla sua ritrovata felicità ala fianco di Mauro. Sebbene Fernando non sia, per il momento, sembrato una persona pericolosa, Cayetana avrà il sospetto che le cose potrebbero cambiare in futuro: informerà infatti l'amica di avere sognato che Fernando aveva tentato di ucciderla. Sarà un sogno premonitore?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SONIA AMERA' MAURO - Proprio nel momento in cui Cayetana sembrerà finalmente avere accettato la storia d'amore di Mauro e Teresa, accadrà qualcosa di nuovo destinato a creare nuovi problemi alla coppia regina di Una vita. Otterrà, infatti, maggiore spazio una new entry, apparentemente dai modi dolci e gentili anche se le sue intenzioni potrebbero essere altre. Sonia non negherà il suo interessamento per Mauro, riuscendo fin da subito a creare problemi alla sua relazione con Teresa. Dopo avere versato del sonnifero nel vino del poliziotto, fingerà di avere trascorso la notte insieme a lui, venendo scoperta da un'incredula Teresa. A nulla serviranno le spiegazioni di San Emeterio che cercherà di fare capire all'amato che potrebbe essere accaduto qualcosa di strano. La maestra correrà in lacrime da Cayetana, mentre Mauro inizierà ad indagare per capire per quale motivo non ricordi nulla della precedente notta. Sarà quindi sulla buona strada...

© Riproduzione Riservata.