UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: Gemma e le “labbra a canotto” di Tina, tutto vero oppure no? (News, oggi 17 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: TINA SI È RITOCCATA LE LABBRA? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Da alcuni mesi a questa parte, il trono over di Uomini e Donne si presenta come il: "Gemma Galgani contro tutti show". La dama torinese infatti, appena siede al centro dello studio, regala interminabili perle e siparietti insieme all'acerrima nemica Tina Cipollari, campionessa di salto della polemica e tiro all'offesa. A parte gli scherzi, Tina e Gemma creando in studio dei continui catfight che segnano costantemente la storia del programma. Ma, senza la loro presenza, molto probabilmente la trasmissione non sarebbe tanto seguita. Di recente infatti, durante il corso delle vacanze natalizie, mentre il trono over era in vacanza, Gemma e Tina intrattenevano il pubblico durante il corso di "Selfie - Le cose cambiano", in quella occasione infatti, Alessandra Celentano nei panni di mentore, ha voluto aiutare la dama regalandole un sorriso nuovo di zecca. Le dinamiche televisive di dame e cavalieri, non ci hanno ancora regalato questa "perla" ma, le registrazioni hanno avuto modo di premiarci con gustose anticipazioni. Tina Cipollari infatti, in più di una occasione non ha perso tempo per rinfacciare alla nemica il ritocchino estetico che ha "scippato" al programma. Durante il trono senior inoltre, da alcuni giorni si è inserito anche il momento "sfilata" e Tina, con la solita irruenza che la contraddistingue ha avuto modo di affermare la sua opinione a gran voce regalando voti molto bassi a Gemma che sfila - forse - anche per riconquistare il suo gabbiano, Giorgio Manetti. Tra gli altri argomenti degni di nota, ultimamente in puntata si è parlato anche dei presunti ritocchini estetici fatti dalla burrosa opinionista ed evidenziati durante il corso di “Fatti e rifatti”, divertente rubrica di Striscia la Notizia. Tina però, ha smentito di essere ricorsa alla chirurgia estetica affermando – in più di una occasione – di essere semplicemente ingrassata ed invecchiata. Gemma però, ha avuto modo di evidenziare le “labbra a canotto” della rivale: anche quelle sono vere oppure in quel caso qualche ritocchino c’è stato?

