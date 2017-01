UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI / 19 Gennaio, terzo e quarto episodio: la fiction raddoppia e Francesco viene rapito! Ecco cosa vedremo giovedì

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO: Nuova fiction e nuovo doppio colpo per Rai1 che ha pensato bene, per par condicio, di mandare in onda una doppia puntata di Un Passo dal Cielo 4 per questa prima settimana di messa in onda. La fiction con Daniele Liotti nei panni di Francesco il nuovo capo della Forestale al posto di Pietro (Terence Hill) andrà in onda anche giovedì con un doppio episodio in cui per il protagonista ci sarà una brutta sorpresa. Se nel primo episodio, più tranquillo, il neo protagonista dovrà occuparsi di una donna giunta in vacanza a San Candido e uccisa, nel secondo sarà Francesco ad essere rapito da tre narcotrafficanti. Sembra che i tre siano atterrati in montagna in seguito ad una manovra di fortuna e che proprio per questo vogliano farsi scudo con Francesco e non solo visto che nei guai finirà anche la bella Emma, new entry di questa stagione e possibile interesse amoroso di Francesco. Come andrà a finire? Chi salverà i due? Lo scopriremo giovedì in prime time sempre su Rai1.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO: TERZO E QUARTO EPISODIO Dal 17 gennaio va in onda su Rai Uno la quarta stagione di Un passo dal cielo, che riserverà al pubblico tante novità. Innanzitutto, Terence Hill è sostituito da Daniele Liotti, interprete di Francesco Neri. Nella prima puntata abbiamo assistito all'arrivo a San Candido proprio del nuovo personaggio che dovrà ambientarsi in questa nuova realtà. Il capo della forestale si è subito dovuto occupare di una questione molto importante e cioè la scomparsa di due ragazze. Una di loro viene ritrovata legata in un campo con una maschera da krampus. Nel secondo e terzo episodio che vedremo il 19 gennaio, Francesco cercherà di mettere in guardia Livia sulla pericolosità del maestro mentre in paese giunge Cristina, la sorella di Huber, che sta per sposarsi e che fa la conoscenza di Vincenzo. Inoltre, una giovane donna in vacanza a San Candido viene ritrovata in fin di vita. Nel quarto episodio ritroveremo una guest star d'eccezione già apparsa nel primo appuntamento. Infatti, Fedez interpreterà se stesso ed enteragirà con Eva, la quale attirerà su di sè la gelosia di Vincenzo. Quest'ultimo deve fronteggiare anche il desiderio di vendetta di Cristina verso Hans mentre Francesco viene preso come ostaggio da tre narcotrafficanti che sono precipitati sulle montagne con il loro aereo. Francesco, inoltre, deve occuparsi anche della sorella Emma, che verrà coinvolta nel sequestro. Questo e molto altro nei prossimi episodi di Un passo dal cielo 4. Riuscirà Francesco a uscire da questa situazione di estremo periocolo? Fedez spezzerà il cuore di Eva? Lo sapremo continuando a seguire la serie tv.

UN PASSO DAL CIELO 4 ANTICIPAZIONI, MOLTE LE NOVITA' DELLA SERIE La fiction campione d'ascolti di Rai Uno Un passo dal cielo, arriva con una new entry nel cast: Daniele Liotti, il quale presta il volto a Francesco Neri. Un passo dal cielo 4 ritorna con tantissime novità e un cast completamente rinnovato. La produzione è di Rai Fiction-Lux Vide e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jean Maria Micheli. L'appuntamento con la fiction è per martedì 17 gennaio alle 21.10. Oltre a Terence Hill, che ha lasciato la serie al termine della terza stagione, non ci saranno più molti attori come Gabriele Rossi e Katia Ricciarelli ma avremo un nutrito gruppo di nuovi personaggi. Un passo dal cielo 4 cerca di bissare il successo ottenuto dalle stagioni precedenti e lo fa mischiando amori ed intrighi, il tutto nella splendida cornice delle Alpi. Come dicevamo, grandissimo protagonista sarà proprio Daniele Liotti, interprete di molte fiction campioni d'ascolti e che nella nuova serie sarà un personaggio molto controverso, in perenne conflitto con sè stesso e che necessita di dover affrontare i fantasmi del suo passato. A San Candido troverà l'amore ma dovrà anche chiudere delle porte rimaste aperte per troppo tempo. Sicuramente, non mancano anche in questa stagione i momenti tragicomici grazie al commissario interpretato da Francesco Salvi avremo delle guest star eccellenti, come Fedez. Daniele Liotti ha parlato in più occasioni del suo collega Terence Hill, dicendosi orgoglioso di prendere il suo posto, essendo un attore amatissimo e che il nuovo personaggio sarà in conflitto profondo con la sua anima. Un passo dal cielo 4 ci terrà compagnia per 10 serate e un totale di venti episodi, in susseguirsi di colpi di scena ed emozioni.

br/>© Riproduzione Riservata.