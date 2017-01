Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni registrazione: Sonia Lorenzini elimina Luca Rufini! (Trono Classico, oggi 17 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: LUCA RUFINI VIA ANCHE DALLA PARTE GIOVANE DEL PROGRAMMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Ieri pomeriggio gli Studi Elios di Roma si sono animati grazie anche alle nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini. I tre nuovi tronisti della seconda stagione, stanno già creando interessanti dinamiche che non fanno rimpiangere la prima parte con protagonisti Clarissa Marchese, Claudio Sona, Riccardo Gismondi e Claudio D'Angelo. Manuel è entrato in studio senza tatuaggi ricoperti dal trucco e con la giacca e la cravatta: cambio di look? Sonia però non si era accorta della mancanza di tatuaggi sul suo corpo mentre Tina ha evidenziato dubbi immediatamente. La puntata si è quindi aperta con il videomessaggio di Luca Rufini su Facebook che precisava di non avere avuto alcuna relazione con Paola Caruso. Sonia ha trovato il gesto decisamente eccessivo così come una intervista rilasciata da Alessandro Calabrese che però ha avuto modo di uscire in esterna con lei. In puntata però, Maria De Filippi ha chiesto alla Lorenzini che tipo di interesse provasse nei confronti di Luca Rufini ma la tronista, con la solita sincerità che la contraddistingue, ha affermato di non aver provato nessun trasporto emotivo confrontandosi con lui. In puntata era presente anche Mario Serpa (senza Claudio Sona) che ha domandato al romano se adesso tornerà o meno al trono over. Lui si è dispiaciuto per la scelta di Sonia e di seguito ha lasciato lo studio: lo rivedremo oppure resterà coerente con la sua decisione? Nel frattempo, la tronista ha eliminato anche Antonio e Gianluca mentre, nonostante l'esterna con Alessandro Calabrese sia andata bene, la 27enne ha affermato ancora una volta di non provare molto interesse nei suoi confronti: perché non lo elimina a questo punto? Sonia ha invece evidenziato, del forte interesse per Alessandro S., considerato dal popolo della rete come il suo corteggiatore preferito. L'esterna tra i due si è conclusa con delle coccole e, anche in studio la Lorenzini ha ribadito il suo interesse nei confronti del ragazzo.

