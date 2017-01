Upside Down / Il film con Jim Sturgess e Kirsten Dunst in onda su Rai Movie. La trama e il cast (Oggi, 17 gennaio)

UPSIDE DOWN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Rai Movie viene trasmesso "Upside Down", pellicola di genere fantascienza uscita nelle principali sale cinematografiche nel 2012. La regia e la sceneggiatura sono di Juan Solanas mentre tra gli interpreti principali figurano l’attore britannico Jim Sturgess, l'attrice statunitense Kirsten Dunst, Timothy Spall e James Kidnie. L'intera visione della pellicola ha una durata di un'ora e 45 minuti circa.

UPSIDE DOWN, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – Adam (Jim Sturgess) vive in un mondo in cui esiste la doppia gravità, questa particolarità comporta l'esistenza di due pianeti, due piccoli mondi molto diversi. C'è il "Mondo di sopra" ricco e florido, e il "Mondo di Sotto", un pianeta poverissimo. Il primo offre al secondo la sua elettricità in cambio dell'oro nero, ossia il petrolio. E' impossibile passare da un pianeta all'altro, l'unico punto di contatto tra i due mondi è la "Trans World", una società fondata e gestita dal Mondo di Sopra. Il giovane Adam abita nel "mondo di sotto", mentre la bella Eden (Kirsten Dunst) appartiene al pianeta ricco. I due ragazzi si innamorano ma l'appartenenza ai due diversi mondi rende impossibile una relazione. Tentano la fuga ma vengono scoperti: Eden viene catapultata immediatamente nel "Mondo di Sopra" mentre Adam non solo perde la sua innamorata ma vede anche bruciare l'abitazione di sua zia, il luogo in cui avrebbe voluto portare Eden. Adam vive il degrado del suo mondo, e orfano di entrambi i genitori può contare sull'affetto di pochissime persone. L'amore che prova per Eden gli dà la forza di andare avanti, studiare e diventare un bravo ricercatore. Grazie agli insegnamenti ricevuti dalla zia quando era ancora un ragazzino, Adam pensa di sfruttare le polveri delle api per produrre una crema di bellezza che ha il potere di ringiovanire. Un giorno per caso Adam rivede Eden, comparsa in un programma televisivo. Ora che ha la certezza che la ragazza è viva per cui proverà a fare tutto per averla finalmente al proprio fianco ma gli ostacoli saranno molteplici.

