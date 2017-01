Vladimir Luxuria / Isola dei famosi 2017, l'opinionista vs i concorrenti: “chi fingerà sarà smascherato” (oggi, 17 gennaio)

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA CONTRO I CONCORRENTI DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 (OGGI, 17 GENNAIO) - Cresce l'attesa per l'Isola dei famosi 2017 che vedrà Vladimir Luxuria vestire i panni dell'opinionista. Il reality show andrà in onda su Canale 5 dal prossimo 30 gennaio e sarà condotto anche per questa 12esima edizione da Alessia Marcuzzi. Inviato de l'Isola dei famosi 2017 in Honduras sarà Stefano Bettarini mentre in studio, a commentare le performance dei naufraghi ci sarà appunto Vladimir Luxuria. La transgender, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola domani 18 gennaio, spiega quale sarà il suo ruolo, dopo un'edizione dell'Isola dei famodi vinta come concorrente e un'altra vissuta come inviata. "Non parto con l’idea di mettere zizzania - afferma Vladimir Luxuria - il compito di un opinionista è piuttosto quello di smascherare chi vuole fare doppi giochi, chi vuole dare una falsa immagine di sé, e incoraggiare chi magari è in un momento difficile e pensa di abbandonare, perché l’Isola è un’esperienza bellissima ma molto dura. Dico sempre che per me è stato come fare il militare, visto che quello vero non l’ho fatto". Poi Vladimir Luxuria ironizza sul sul ruolo, sottolineato che "fino alla scorsa stagione all’Isola dei famosi c’erano due opinionisti, un uomo e una donna. Quest’anno, prendendo me, hanno risparmiato, due al prezzo di uno".

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA DICE LA SUA SU BETTARINI A L'ISOLA DEI FAMOSI 2017 (OGGI, 17 GENNAIO) - Vladimir Luxuria, opinionista all'Isola dei Famosi 2017, dice la su anche sull'inviato del reality show in partenza su Canale 5. Ad andare in Honduras con i naufraghi sarà quest'anno Stefano Bettarini: il suo nome come inviato de l'Isola dei Famosi 2017 ha suscitato polemiche soprattutto per l'elenco delle conquiste femminili fatto durante la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip e . Su questo il commento di Vladimir Luxuria, nell'intervista esclusiva a Chi, è netto: "Mi sono espressa su di lui in una puntata del Costanzo show condannando l’episodio in cui elencava le sue conquiste, dopodiché non è che la critica nei suoi confronti debba durare per tutta la vita: lui si è scusato, ha capito di aver fatto una stupidaggine, di essere stato leggero". Vladimir Luxuria spiega che "il compito di Bettarini come inviato sarà quello di narrare ciò che accade sull’Isola e di spiegare le regole del gioco, deve solo stare attento a non farsi fagocitare dai concorrenti". La fame infatti può far perdere la ragione tanto che in un caso, racconta proprio Vladimir Luxuria, una naufraga disse a un cameramen: “Se mi dai un panino ti …". Lui non ha potuto nemmeno risponderle perché ai cameraman è vietato per contratto parlare con i concorrenti".

