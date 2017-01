AMICI 2017 / Ed. 16 news: Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti, è nato un amore? Nasce il triangolo con Shady (Oggi, 18 gennaio)

AMICI 2017, ED. 16, NEWS: TRIANGOLO AMOROSO NELLA SCUOLA CON GIULIA, RICCARDO E SHADY – Tra un esame e una lezione, nella scuola di Amici 2017 c’è anche tempo per parlare d’amore. Come ogni anno, anche nella sedicesima edizione di Amici stanno nascendo simpatie e flirt. Dopo la particolare amicizia instaurata con Shady i primi giorni di scuola, Riccardo Marcuzzo, diventato in poco tempo un vero beniamino del pubblico, ha messo gli occhi sulla ballerina Giulia Pelagatti con la quale il feeling cresce ogni giorno di più. A dimostrarlo è una foto pubblicata dalla stessa Giulia sul suo profilo Facebook. Negli scatti in questione, la ballerina si mostra in atteggiamenti intimi con il bel Riccardo conferma così le indiscrezioni su una presunta storia d’amore tra i due. Ad aggiungere nuovi dettagli alla vicenda è un nuovo messaggio inviato da Leone sulla Witty Box e che ha scatenato la reazione di Shady che, nella vicenda, ricoprirebbe il ruolo di sedotta e abbandonata. L’ultimo messaggio di Leone, infatti, parla di un triangolo amoroso nella scuola e di una “Confusa” che fa la corte al bel tenebroso. Il riferimento a Shady, Riccardo e Giulia è evidente. Di fronte a tali parole, infatti, Shady non trattiene le lacrime mentre il sentimento tra la ballerina e il bel Marcuzzo cresce ogni giorno di più.

