AVANTI UN ALTRO / Chi sarà il campione di stasera? Il riassunto di ieri, (oggi, 18 gennaio 2017)

AVANTI UN ALTRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 GENNAIO E RIASSUNTO ULTIMA - Ritorna questa sera Avanti un altro, programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il game show preserale, ha ripreso con il botto, riaprendo i battenti con la sesta stagione, ottenendo subito risultati eccellenti. Nella prima puntata il campione aveva racimolato ben 400mila euro, ma alla fine non è riuscito a rispondere in maniera errata alle 21 domande finali e non ha portato a casa il montepremi. Nel secondo appuntamento, andato in onda martedì 17 gennaio, il conduttore Paolo Bonolis si è reso protagonista di diversi siparietti divertenti, che rendono questo format unico nel suo genere e amatissimo dai telespettatori delle reti Mediaset. Ma in attesa di scoprire chi giocherà oggi, vediamo insieme cosa è successo ieri.

Riassunto 17 gennaio. La puntata si è aperta con il presentatore che ha pronunciato la famosa frase “Avanti il primo”, dando ufficialmente il via alla gara. Ci è voluto un po' di tempo per trovare il primo campione di giornata, alla fine però l'ha spuntata Matteo, che si è seduto sul trono in attesa che giocassero gli altri concorrenti in attesa. Il primo campione era riuscito a racimolare 135 mila euro, una somma cospicua che lo ha convinto a fermarsi. La successiva concorrente è stata la simpaticissima Marta, ragazza cagliaritana che con Bonolis ha dato vita ad alcune scenette simpatiche, suscitando l'ilarità del pubblico in diverse occasioni in pochi minuti. Tuttavia la ragazza ha sbagliato alla prima domanda, perdendo la possibilità di conquistare il titolo di campionessa. La concorrente Carmela nel corso della puntata ha pescato la pariglia, raggiungendo il campione Matteo. Nella domanda di spareggio Carmela ha risposto correttamente alla domanda, e si è issata sul trono dei campioni In molti hanno provato ad aggiudicarsi il titolo, ma alla fine è stata Carmela a farlo suo, proprio sul filo di lana e a giocare per l'allettante cifra di 235mila euro. Il conduttore Paolo Bonolis le ha spiegato nuovamente come funzionasse il gioco finale: la concorrente doveva rispondere in maniera sbagliata a ventuno domande consecutive, in un tempo di 150 secondi, ovvero due minuti e mezzo. Finito quel tempo la signora avrebbe avuto altri cento secondi per completare la scalata, ma in quel tempo il montepremi si sarebbe assottigliato sempre più col passare dei secondi (ad ogni secondo corrispondono mille euro). La concorrente è partita abbastanza bene, rispondendo a sette domande consecutive, arrivando ad un terzo del percorso. Poco dopo ha risposto correttamente ad una domanda sull'origine del Tigri e dell'Eufrate, ovvero la Turchia. Il meccanismo si è inceppato e Carmela ha dovuto ricominciare il percorso dall'inizio per due volte consecutive. Bonolis a quel punto ha fermato il tempo, cercando di motivare la concorrente e di darle un po' di coraggio per gli ultimi secondi della gara. Con otto domande restanti sul tabellone la concorrente ha risposto correttamente alla domanda sulla medaglia vinta da Tania Cagnotto ai Giochi olimpici, dovendo ricominciare dall'inizio. La concorrente ha provato ad andare fino in fondo e quando le mancavano solo tre domande ha dato una risposta corretta. Dovendo ricominciare dall'inizio ha congelato il montepremi, che era diventato di otto mila euro. Purtroppo per lei ha risposto correttamente all'ultima domanda, non vincendo il montepremi.

