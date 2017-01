Anastacia/ Dopo l'uscita di A 4 App ospite su Canale 5 (Music, puntata 18 gennaio 2017)

ANASTASCIA, LA CANTANTE DOPO L'USCITA DI A 4 APP SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017) - Nello studio di Canale 5 arriverà Anastacia ospite nel programma Music di Paolo Bonolis e Luca Laurenti dopo l'uscita del suo album dal vivo A 4 App. La cantante originaria di Chicago parlerà dei suoi prossimi progetti, con uno sguardo anche al passato e alla straordinaria forza che l'ha spinta ad andare oltre mille difficoltà. Sarà interessante vedere durante il programma di Canale 5 con Bonolis cosa canterà e se racconterà la sua vita che nonostante diverse complicazioni l'ha portata a successi incredibili e straordinari. Anastacia in carriera ha pubblicatgo sei album oltre a due raccolte e un album dal vivo che è appunto A 4 App del 2016. Inoltre ha recitato in un film e partecipato a cinque diverse serie televisive.

Anastacia Lyn Newkirk, oggi ospite a Music, nasce nel 1968 a Chicago, in Illinois, da una famiglia di artisti professionisti: la madre Diane Hurley era un'attrice di Broadway, mentre il padre un cantante che si esibiva sulla East Coast americana. Dopo un'infanzia particolarmente dura per la piccola Anastacia, che subisce alcuni interventi chirurgici per curare la Malattia di Crohn al tubo digerente e risente del divorzio dei genitori, Anastacia si trasferisce con la madre ed i fratelli in un appartamento a Manhattan, dove entra in maggiore contatto con gli ambienti dello spettacolo frequentati dalla madre e non solo. A scuola Anastacia è compagna di classe, fra gli altri, del brillante River Phoenix e Malcolm Jamal-Warner, mentre a casa ascolta con la madre Elton John e Barbra Streisand, scoprendo di avere una voce particolarmente dura e graffiante fuori dal comune. Nonostante ciò, Anastacia non nutre ambizioni musicali per anni e studia archeologia e fossili, pur avendo la passione di ascoltare dischi a casa. La carriera nello spettacolo può dirsi iniziata quando diventa ballerina nel club di New York "1018"; da lì agli MTV Club il passo è breve ed Anastacia si ritrova protagonista di alcuni videoclip di alcuni brani dell'epoca. Nel frattempo inizia ad emergere con sempre più vigore il suo talento vocale e, considerate le ricadute della sua malattia che la portano ad aumentare di peso, Anastacia decide di accantonare il ballo e di aprirsi al mondo della musica. La giovane popstar Tiffany le concede subito una star da corista nei suoi brani ed Anastacia conquista un discreto successo cantando ai matrimoni e nei night club: la sua prima importante chiamata in carriera è nel 1991, quando Steven Spielberg la vuole per il suo matrimonio con Kate Capshaw.

Nonostante le piccole soddisfazioni di quegli anni, la carriera di Anastacia stenta ancora a decollare paradossalmente per la sua potente ed inusuale voce, che sembra essere di un afroamericana ma proviene da una bianca. Nonostante ciò, compreso che ormai il suo mondo avrebbe dovuto essere questo, Anastacia non si arrende alle difficoltà e si guadagna da vivere con i consueti e ben pagati lavori da corista per artisti importanti e con varie collaborazioni. L'anno della svolta per la carriera di Anastacia è il 1998: la sua manager riesce a farla partecipare al talent show The Cut e la cantante americana ottiene un ottimo secondo posto cantando Not That kind. La sua esibizione spettacolare e grintosa le valgono riconoscimenti prestigiosi, come le telefonate di Elton John e Michael Jackson in persona e la firma di un contratto discografico con la Daylight Records. Il suo album d'esordio, trascinato dal singolo I'm outta love, è un successo planetario e diviene uno dei brani simbolo del 2000 e della voce di Anastacia. Nonostante una nuova malattia, questa volta un cancro al seno, la carriera di Anastacia ha preso il volo e viaggia a vele spiegate sino ai giorni nostri, in cui rimane una delle artisti più ricercate al mondo.

