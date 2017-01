Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: la sorella gemella di Fe porterà scompiglio in Paese?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Cosa succede in quel di Puente Viejo? Ecco cosa accadrà a breve nella soap opera de Il Segreto, la telenovela spagnola in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal lunedì al sabato e la domenica con la sua lunga puntata serale. Eccovi di seguito le anticipazioni delle puntate spagnole della telenovela più amata dal pubblico italiano. Le puntate spagnole così come quelle italiane, saranno ricche di colpi di scena che riguarderanno anche Hernando e il clan dei Mella. L'uomo arriverà in Paese per occuparsi delle faccende che riguardano Beatriz, la figlia della coppia dopo un misterioso incendio che ucciderà quasi tutti i componenti della famiglia. Hernando però non sarà il solo a fare ritorno a Puente Viejo e con lui rientrerà anche Fe. La donna infatti, tornerà in Paese nella speranza di riavere il suo vecchio lavoro alla villa della perfida Donna Francisca. Proprio in Spagna proprio Fe sarà la protagonista di un ipotetico forte colpo di scena e, pare che la donna abbia una sorella gemella. E così, arriverà a Puente Viejo proprio Caridad, la sua consanguinea con un mistero tutto da nascondere. Se però in Spagna si parlerà abbondantemente di Fe, in Italia a breve succederà proprio qualcosa di brutto e Donna Francisca avvelenerà tutti i membri della festa dei Santacruz facendoli cadere in un sonno profondo senza accorgersi che un incendio sta distruggendo tutto El Jaral: durante la tragedia i Mella moriranno.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: LA MORTE DI CANDELA? - I problemi di salute non mancheranno nelle trame de Il Segreto dove Candela vivrà una terribile complicazione negli ultimi mesi della sua gravidanza. Perderà i sensi e resterà in coma, tanto che Severo sarà costretto a disporre il suo trasferimento in una clinica che potrà occuparsi di lei al meglio. Sia la salute della moglie che quella del nascituro potrebbero essere in pericolo e per il momento non sembrano esserci spiragli per entrambi. Qualche settimana fa Santacruz era stato messo di fronte ad una dolorosa decisione, che avrebbe potuto salvare la vita alla moglie mentre il nascituro avrebbe potuto restare vittima di terribili conseguenze. Il dottore gli aveva proposto l'elettroshock, unica possibilità per permettere a Candela di risvegliarsi dal suo lungo torpore. Eppure, dopo qualche giorno di indecisione nella quale Santacruz ha chiesto consiglio a Lucas, per lui è arrivato il momento dell'unica scelta plausibile: non ci sarà nessun elettroshock in quanto Severo non ha nessuna intenzione di mettere in pericolo la salute del bambino. Da quel momento non c'è stata più nessuna notizia degna di nota, ad esclusione di qualche piccolo movimento da parte della pasticcera che ha fatto riaccendere la speranza nel marito. Ma quale sarà il destino della dolce Candela? Nelle prossime puntate de Il Segreto non avrò luogo nessuna importante novità e Severo comincerà a disperare. Non va, infatti, dimenticato che l'uomo sarà sempre più triste non solo perché Lucas deciderà di partire da Puente Viejo ma anche perché il suo rapporto con Carmelo non sarà più idilliaco come un tempo. Candela tornerà con il suo bambino per ridare gioia a questa triste esistenza?

