BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate americane: Wyatt e Liam, lo scontro continua ma l'esito è davvero scontato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: GLI SPENCER AL CONTRATTACCO - La lotta per la conquista del cuore di Steffy è ancora molto lunga e i due fratelli Spencer non sembrano disposti a farsi da parte. Nelle puntate americane di Beautiful continuerà ad essere Liam il preferito della Forrester, tanto che lei gli ricorderà ripetutamente che niente e nessuno li potrà separare. La coppia continuerà a trascorrere le loro serate insieme anche se Steffy tornerà poi a casa di Thomas, mantenendo la promessa fatta ad Eric ovvero non convivere con Liam fino a che il divorzio da Wyatt diventerà effettivo. Anche se questa relazione sembrerà tenere duro, le anticipazioni relative all'episodio odierno segnalano che Liam faticherà a nascondere il proprio disappunto. Si scrive, infatti, che lo Spencer darà un ultimatum riguardo l'andamento del loro rapporto. In altre parole farà capire alla fidanzata di non essere disposto ad andare avanti in questo modo ancora per molto, chiedendole di fare ritorno a casa se non vorrà che la loro relazione giunga al termine. Se Liam avrà le idee chiare come non mai, anche Wyatt non avrà nessuna intenzione di smettere di combattere. Al contrario, inviterà la moglie alla casa di Malibù per parlare ancora una volta del loro matrimonio e del loro futuro. Intenderà chiederle di nuovo di avere un'altra possibilità, magari mostrandole il solito tatuaggio? Vi ricordiamo che solo poche puntate fa, Steffy ha affermato di essere stanca di avere quel segno al dito (che comunque sta cercando di cancellare) e di essere persino pronta a tagliarsi l'arto per cancellare questo ricordo. Si è trattato ovviamente di una battuta, ma fa chiaramente capire quali siano i suoi sentimenti per Wyatt.

