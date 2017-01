BELEN RODRIGUEZ / News: la showgirl argentina è ancora innamorata di Stefano De Martino? L’ultimo gossip (Oggi, 18 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA ANCORA INNAMORATA DI STEFANO DE MARTINO? – Belen Rodriguez continua ad essere la protagonista indiscussa del gossip. Nonostante sia fidanzata con Andrea Iannone e abbia più volte dichiarato di volere un futuro con il pilota senza guardarsi indietro, sono numerosi i rumors che accostano ancora la showgirl argentina a Stefano Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nonostante le parole d’amore e i baci social con Andrea Iannone, Belen Rodriguez sarebbe ancora innamorata di Stefano De Martino con il quale si presenterà in Tribunale il prossimo 24 gennaio per la prima udienza della separazione. A lanciare l’ennesimo rumor su Belen e Stefano è Dagospia. “La famosa showgirl non vuole ammetterlo nemmeno a se stessa che è ancora innamorata del suo ex marito! – si legge su Dagospia – A breve, infatti, lascerà il suo famoso neo fidanzato per tornare tra le braccia del suo antico amore. Chi è la bella dal cuore ballerino?“. Come reagirà Andrea Iannone di fronte all’indiscrezione lanciata dal famoso portale?

