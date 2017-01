Benji E Fede/ Il duo di 'Eres Mia' ospite su Canale 5 (Music, puntata 18 gennaio 2017)

BENJI E FEDE, IL DUO DI 'ERES MIA' SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017) - A Music arrivano Benji E Fede: il duo rivelazione dell'anno ospite del nuovo programma musicale di Canale 5. Mancano poche ore alla prima puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Benji E Fede saranno tra gli ospiti della trasmissione che andrà in onda il 18 gennaio a partire dalle 21.15. I due baby cantanti si esibiranno nei loro più grandi successi: da Amore wi-fi a New York fino alla hit Tutta d'un fiato. Se non volete perdervi Benji E Fede sintonizzatevi mercoledì sera su Canale 5 su Music.

Benji E Fede sono gli artisti italiani più citati sui social network: secondo una ricerca condotta dall'Agi, l'agenzia giornalistica nazionale, il duo che fa impazzire le adolescenti italiane è al secondo posto nella classifica generale dei migliori tweet dell'anno con il profilo ufficiale di Benji all'indirizzo @Benji_mascolo. Mentre il compagno di avventure Fede si piazza alla quarta posizione con l'account official all'indirizzo @fedefederossi. In coppia Benji E Fede sono alla sesta posizione con il profilo ufficiale della band all'indirizzo @BenjieFede. Questi dati confermano che il duo di Amore Wi-fi influenza il popolo del web non solo quando canta ma anche quando posta sui social network.

BENJI E FEDE, IL DUO DI 'ERES MIA' SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017): LA CARRIERA - Benji E Fede, ospiti oggi nel programma di Canale 5 Music, formano un duo di Modena nato via internet dall'unione artistica di Benjamin Mascolo e Federico Rossi: dal 2010 i ragazzi poco più che ventenni hanno già pubblicato due dischi e venduto centinaia di migliaia di copie. Nel 2014 sono stati scartati dalle Nuove Proposte del Festival di Sanremo ma il popolo della rete ha decretato il loro successo. Da allora sono andati come ospiti al Festival di Sanremo nel 2016 insieme ad Alessio Bernabei, hanno duettato con Max Pezzali e Annalisa e fatto un tour in tutta Italia. Staremo a vedere cosa combineranno oggi durante l'appuntamento con il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Music arrivato alla sua seconda puntata. Appuntamento che sarà in prima serata su Canale 5.

