CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: Azzurra capirà di essere identica ad Emma (oggi, 18 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: AZZURRA SI VEDE SEMPRE PIU' SIMILE AD EMMA (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Nella quarta puntata di 'Che Dio ci aiuti 4' torneranno le vicende di Suor Angela e le ragazze, con il convento che è ormai diventato un luogo dove confrontarsi e soprattutto dove nascono diversi problemi. Proprio nella puntata di domenica 22 gennaio, Azzurra deciderà di accompagnare la figlia Emma (che non sa ancora che la ragazza è la madre) a fare shopping e questa sarà la volta buona per far capire ad Azzurra quanto sia stata simile ad Emma quando era soltanto una ragazzina. Un tuffo nel passato per la puntata che si intitolerà 'Un'altra me' e vedrà Suor Angela alle prese con Claudia, una giovane donna che sotto sotto nasconde qualcosa. Monica intanto entrerà nel panico in quanto ha ricevuto l'invito al matrimonio di Paolo, un suo ex fidanzato storico e visto che non potrà andarci da sola chiederà a Nico di accompagnarla. L'avvocato deciderà di accompagnare la ragazza o la lascerà sola al proprio destino?

