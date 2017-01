CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 18 GENNAIO 2017: ELENA CESTE E MICHELE BUONINCONTI - Federica Sciarelli torna in onda oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, proprio nel giorno in cui prende il via il processo d’Appello di Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste. La trasmissione di Rai 3 torna dunque ad accendere i riflettori sul caso che ha visto coinvolta la donna e mamma di Costigliole D’Asti, scomparsa il 24 gennaio 2014 ed trovata successivamente senza vita nove mesi dopo nelle campagne dell’Astigiano. Michele Buoninconti è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione con una sentenza emessa dal giudice Roberto Amerio, perché giudicato colpevole dell’omicidio di Elena Ceste: più tardi, in prime time, la conduttrice di Chi l’ha visto? ripercorrerà tutta la vicenda, approdando proprio al nuovo processo d’Appello che ha preso il via nella giornata odierna. Così come la settimana scorsa, più tardi Federica Sciarelli tornerà a concentrarsi anche sulle cosiddetta ‘truffe romantiche’, ovvero donne che vengono ‘avvicinate’ da perfetti gentleman virtuali, che in realtà dicono di essere chi non sono, promettono felicità e poi spariscono e rubano fotografie a persone del tutto ignare della truffa.

