DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3 / Anticipazioni puntata 18 gennaio 2017: Gonzalez uccide Ximena, Amaru rapisce Richie!

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, Rai 4 manderà in onda due nuovi episodi della serie horror Dal tramonto all'alba 3, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Shady Glen" e "Straitjacket". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: diversi Culebra vengono trafitti da un demone grazie a delle spade antiche. Nel frattempo, Gonzalez (Jesse Garcia) inizia ad indagare su Tanner (Jake Busey), un insegnante di archeologia che trasforma i suoi studenti in Culebra. Al suo ritorno a casa trova un ragazzo che è stato attaccato dal Demone e risale fino alla casa in cui si trova Tanner. Riche (Zane Holtz) e Seth (D.J. Cotrona) raggiungono invece il bar gestito da Burt (Tom Savini), a cui chiedono aiuto per contrastare Kate (Madison Davenport) ed il nuovo Demone, una creatura dotata di una coda di scorpione. Superate le resistenze, Burt rivela inoltre che non potranno mai vincere quella guerra, dato le forze oscure che vi sono coinvolte. Il Demone invece si presenta a casa di Tanner e preleva sia il Professore che i suoi studenti. I fratelli Gecko riescono invece a trovare Ximena (Emily Rios) nel tempio sacro e la spingono a farli incontrare con Lord Venganza (Eiza González). Una volta trovato Tanner, Gonzalez è costretto a lottare contro il Demone Scorpione ed i suoi seguaci, inviati da Amaru per distruggerli. Grazie all'arrivo di Burt la battaglia viene portata a termine, ma scopre che Amaru intende aprire la porta degli Inferi per mandare avanti il suo piano di morte e distruzione. Altrove, Kate apre un portale che fa emergere nuovi seguaci. I seguaci di Amaru iniziano a prendere di mira un Culebra dietro l'altro, fra cui anche Scott (Brandon Soo Hoo). Quest'ultimo riceve infine una visita di Kate, che lo lascia piuttosto sorpreso. La scoperta che è ancora viva lo lascerà infatti senza parole, così come vedere il vero volto di Amaru. A salvarlo dalla creatura sarà Gonzalez, che tuttavia verrà attaccato proprio da Scott nel momento steesso in cui sparerà, invano, a Kate. Più tardi, i fratelli Gecko e Gonzalez catturano una Demone, ma Seth viene trafitto da una spada demoniaca. La lama è infatti di xibalba, come il pugnale di Richie, ed è l'unica arma che può uccidere i Guerrieri Giaguaro. Più tardi, Amaru guarisce dalla ferita d'arma da fuoco semplicemente assorbendo l'essenza di un essere umano. Dopo un confronto acceso con le file demoniache, Seth realizza che l'unico modo per contrastare Kate è ucciderla. Scott invece riesce a sfuggire al controllo dei fratelli e decide di affrontare Amaru da solo. Dopo un confronto contro la creatura, Richie incontra una donna in un bar, che gli rivela solo in un secondo momento di essere la figlia di McGraw.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 18 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "SSHADY GLEN" - Quando Brasa rilascia uno sciame di locuste cannibali, il quartiere di Shady Glen viene attaccato dagli insetti misteriosi. I fratelli Gecko continuano invece a contrastare la nuova minaccia, rappresentata dalla figlia di McGraw, Dakota. Quest'ultima infatti è alla ricerca di vendetta per la moglie ddel padre. La squadra riesce poi a risalire alla fonte degli attacchi, individuando la rete fognaria locale. Dopo un chiarimento, Dakota si unisce al team, mentre Seth viene attaccato dagli insetti. Ore dopo, il gruppo cattura la Regina delle locuste, riuscendo a ripristinare la tranquillità fra i cittadini. Amaur e Brasa prendono invece in ostaggio una mamma ed il suo bambino per attirare Richie, Gonzalez e Ximena in una trappola. A farne le spese sarà però solo Richie...

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 18 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "STRAITJACKET" - Cinque mesi prima, Kate si trova in un istituto psichiatrico, dove uccide il personale grazie all'assimilazione. A Xilalba, Richie viene trascinato da un gruppo di uomini attraverso un portale, che lo porta a risvegliarsi nello stesso istituito in cui è stata Kate cinque mesi prima. Richie riuscirà a comunicare con il reesto della squadra, ma farà il gioco di Amaru attirandoli in una trappola. La creatura cercherà poi di convincerlo a sacrificare Ximena per realizzare il suo piano, ma lui cerca di puntare tutto su Seth. Durante uno scontro, Gonzalez viene posseduto ed uccide Ximena, con cui nel frattempo ha avviato una relazione.

