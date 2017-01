DANCE DANCE DANCE/ Quinta puntata: coppie, concorrenti ed eliminato. Chi uscirà al Dance Off di questa sera? (oggi, 18 gennaio 2017)

DANCE DANCE DANCE, QUINTA PUNTATA: LA SFIDA CONTINUA, CHI C’È ANCORA IN GARA? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Continua la sfida sul palco di Dance Dance Dance: oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, andrà in scena la quinta puntata del talent show dedicato al ballo. Come sempre, l’appuntamento è in contemporanea su Fox e su FoxLife, e alla guida il pubblico ritroverà la coppia composta da Andrea Delogu e Diego Passoni. Anche stasera, così come è avvenuto la settimana scorsa, i presentatori si muoveranno a ritmo di musica regalando una nuova e personalissima performance? Staremo a vedere. La giuria schiererà ancora Luca Tommassini, ballerino, coreografo e direttore artistico; Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice; e Timor Steffens, a sua volta ballerino e coreografo. Ma chi è rimasto in gara? Solamente un’eliminazione ha scosso gli equilibri delle sei coppie in gara: quella del rugbista Mirco Bergamasco, che gareggiava con la compagna di vita Ati Safavi. Più tardi, dunque, gusteremo nuove coreografie di Claudia Gerini e Massimiliano Vado, Diego Dominguez e Clara Alonso, Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla, Chiara Nasti e Roberto De Rosa e anche della coppia di nuotatori azzurri Giovanni Tocci e Tania Cagnotto. Chi se la caverà meglio ottenendo il primo posto in classifica?

DANCE DANCE DANCE, QUINTA PUNTATA: LA SFIDA CONTINUA, CHI È AL DANCE OFF? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Non tutti i concorrenti che vedremo sul palco stasera, durante il quinto appuntamento con Dance Dance Dance, saranno in grado di andare avanti con il loro percorso al talent show: dopo le esibizioni della settimana scorsa le due coppie che hanno ottenuto i risultati peggiori sono finite al Dance Off, al termine del quale avremo il secondo eliminato di questa prima edizione del programma. A rischio, con l’ultimo posto in classifica e 35 punti, ci sono i giovanissimi fashion blogger Chiara Nasti e Roberto De Rosa. Insieme a loro anche la coppia composta dall’attore Raniero Monaco di Lapo, che la settimana scorsa ha portato a casa 38 punti e mezzo, non convincendo troppo nei panni di Bruno Mars. Toccherà a loro presenterà una nuova coreografia a Dance Dance Dance più tardi: solo quelle che piacerà di più ai giudici permetterà alla coppia di rimanere. Chi sarà invece eliminato?

DANCE DANCE DANCE, QUINTA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - In attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti di Dance Dance Dance oggi, durante il quinto appuntamento, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Dopo l'eliminazione del rugbista Mirco Bergamasco e della moglie Ati Safavi, lo staff di Dance Dance Dance ha deciso di far ballare un solo concorrente per coppia. Per il duo Claudia Gerini-Max Vado si è esibita l'attrice romana, supersexy in Vogue di Madonna: la Gerini con pizzo e trasparente ha convinto la giuria e incantato il pubblico da casa. Per lei voti altissimi: 8 da Luca Tommassini, 8,5 da Timor e un altro 8 da Vanessa Incontrada. Nella coppia Clara Alonso-Diego Dominguez, primo in classifica, a ballare è stata la modella che ha interpretato la hit Sorry di Justin Bieber: per la giuria la performance è da 6 per Luca, da 8 per Timor e da 7,5 per Vanessa. Raniero Monaco, che fa coppia con la fidanzata Beatrice Olla, ha ballato Treasure di Bruno Mars: la sua esibizione è insufficiente. Mentre l'ex tuffatrice Tania Cagnotto, in gara col il compagno di sport Giovanni Tocci, si è trasformata in Beyoncé con Love. La fashion blogger napoletana Chiara Nasti, orfana del collega influencer Roberto De Rosa, si è cimentata in Burlesque di Christina Aguilera: scarsa la performance. Per ora la classifica vede ancora in testa il duo Claudia Gerini-Max Vado con 47 punti, al secondo posto ci sono Clara Alonso e Diego Dominguez con 44 punti, sul terzo gradino del podio Tania Cagnotto e Giovanni Tocci con 40.5 punti. Fuori dalla top 3 troviamo Raniero Monaco, che fa coppia con la fidanzata Beatrice Olla a 38.5 punti e i blogger Chiara Nasti e Roberto De Rosa a 35 punti. Ora alla sfida-ballottaggio del Dance Off ci andranno le due coppie peggiori: Chiara e Roberto e Raniero e Beatrice.

