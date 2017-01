FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ News: il rapper e la fashion blogger a cena con lo chef Cracco, foto (oggi, 18 gennaio 2017)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NEWS: IL RAPPER E LA FASHION BLOGGER A CENA CON CHEF CRACCO, FOTO (OGGI, 18 GENNAIO) - Dopo l'avventura in America dei giorni scorsi, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia per riprendere gli impegni professionali che riempiono le loro agende di gennaio. Il rapper, ieri sera, è anche sbarcato sul piccolo schermo di Rai 1 nella fiction Un passo dal cielo 4, dove ha vestito i panni di se stesso: il rapper Fedez che arriva a San Candido per un progetto e fa una proposta ad una delle abitanti del paesino di montagna (guarda caso, proprio la bella Eva, fidanzata di Nappi e con il volto di Rocio Munoz Morales). Il rapper e la fashion blogger, in ogni caso, hanno occasione anche di concedersi qualche momento di svago e qualche cenetta in compagnia: e che compagnia! È di qualche ora fa il nuovo scatto condiviso da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram ufficiale: nell'immagine si vede Fedez seduto al tavolo, davanti ad un buon bicchiere di vino bianco, nientemeno che al fianco di chef Carlo Cracco, noto volto di MasterChef Italia. Quello che è certo è che i due, ieri sera, avranno di certo mangiato benissimo: clicca qui per vedere la fotografia con Fedez e Cracco direttamente dalla pagina ufficiale Instagram di Chiara Ferragni.

