FRANCESCA REGGIANI / L’imitazione di Maria De Filippi e i suoi personaggi in Movie Mag (La vita in diretta, oggi 18 gennaio 2017)

FRANCESCA REGGIANI, LA COMICA SI RACCONTA: LE IMITAZIONI DI SUCCESSO E I SUOI PERSONAGGI A MOVIE MAG (LA VITA IN DIRETTA OGGI, 18 GENNAIO 2017) - La comica Francesca Reggiani è stata oggi ospite alla trasmissione La vita in diretta. Intervistata dalla conduttrice Cristina Parodi, la brava attrice ed imitatrice ha dato prova delle sue doti artistiche, indossando i panni di Maria De Filippi, regina dell’ammiraglia di casa Mediaset. Un’imitazione azzeccatissima, forse la migliore riuscita rispetto a quelle realizzate da sue bravissime colleghe del calibro di Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Lucia Ocone e Gabriella Germani. Nel corso della sua interpretazione in studio, Francesca Reggiani non poteva non far riferimento alla trasmissione storica di Maria de Filippi, Uomini e Donne, parlando del “Tronismo”, “un importante pensiero giovanile, i giovani vengono a me e si confrontano su temi seri, dal corteggiamento alle corna”. Tra i vari sketch della Reggiani, anche i celebri scherzi telefonici. Un altro personaggio che entra nella rosa delle imitazioni eccellenti della comica, anche Sabrina Ferilli, molto apprezzata dal pubblico che si reca in teatro per assistere ai suoi spettacoli, regalando vere e proprie ovazioni per la sua interpretazione della celebre attrice romana. “Inizialmente ero perplessa, poi mi sono resa conto che si poteva andare bene in satira e alle persone piaceva molto”, ha commentato Francesca Reggiani in riferimento al suo lavoro ed alle sue interpretazioni. La padrona di casa de La vita in diretta ha poi rievocato la trasmissione del 2008, “Bastardi”, nella quale Francesca Reggiani accoglieva persone e storie vere legate ai problemi di coppia. Infine, un piccolo accenno a “Movie Mag”, il magazine Rai dedicato al cinema e che vede l’attrice e comica protagonista di simpatici sketch nei quali indossa in ognuno i panni di un diverso personaggio con in mano una “X”. Si tratta di giovani aspiranti personaggi dello spettacolo che ogni qualvolta capiti l’occasione mettono giù la loro “X” sperando di entrare nel mondo della musica, del teatro o del cinema, purché faccia parte dello showbiz. “Penso che sia al passo con i tempi”, ha commentato la Reggiani prima di congedarsi.

