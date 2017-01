FRANCESCO NERI / Daniele Liotti il nuovo Terence Hill, un uomo dal passato misterioso (Un passo dal cielo 4, seconda puntata 19 gennaio 2017)

FRANCESCO NERI, L'UOMO DAL PASSATO MISTERIOSO (UN PASSO DAL CIELO 4, SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO 2017) - Francesco Neri e il suo cane Argo arrivano a San Candido per prendere il posto di Pietro Thiene alla guida della forestale. L'uomo trascorre la prima notte tra le montagne e nota qualcosa di strano nella vallata. Il mattino seguente ritrova un'auto abbandonata e nota dei segni di trascinamento. Poco dopo lungo il sentiero arriva una ragazza a cavallo che gli punta contro una pistola. La giovane si chiama Zoe e crede che l'uomo abbia fatto del male alla sorella, che non vede da un giorno e sembra scomparsa nel nulla. Il forestale porta la giovane al commissariato del paese ma decide di proteggerla e finge che l'arma sia sua. In questo modo fa la conoscenza del commissario Vincenzo Nappi, di Huber e di tutta la squadra di forestali. Ricordando di aver visto dei movimenti sospetti in una zona molto isolata della montagna, Francesco sale a bordo dell'elicottero e inizia le sue ricerche.

FRANCESCO NERI, L'UOMO DAL PASSATO MISTERIOSO: LA TRAGICA SCOPERTA (UN PASSO DAL CIELO 4, SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO 2017) - L'intuizione di Francesco Neri si rivela esatta perché poco dopo in una radura trova una ragazza legata a un albero, con una maschera da diavolo sul volto. La giovane sembra essere stata drogata e sottoposta a un qualche rituale satanico. Analizzando le tracce sul terreno, Francesco ricostruisce la dinamica dei fatti ma la giovane non è Eleonora, bensì una sua amica, che era con la ragazza scomparsa la sera prima. Francesco prende a cuore la storia di Zoe, la sorella della ragazza scomparsa ma può fare ben poco per lei. Non avendo ancora un posto dove vivere, il forestale decide di restare al comflashmissariato e va a dormire in una cella. Durante la notte l'uomo ha un sonno agitato e da qualche back si vede che è successo qualcosa al figlio, anche se non se ne capisce il motivo.Si capisce che Francesco Neri nasconde qualcosa del suo passato e che molti fatti non sono chiari: ad esempio, dov'è suo figlio ora?

FRANCESCO NERI, L'UOMO DAL PASSATO MISTERIOSO: UNA NUOVA CONOSCENZA (UN PASSO DAL CIELO 4, SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO 2017) - Il mattino dopo Francesco e il suo cane vanno a fare una corsa e arrivano al lago, dove si trova la palafitta di Pietro, l'ex capo della forestale. Mentre sta osservando la costruzione, l’uomo sente le grida di una donna, che sta affogando, senza pensarci due volte si butta in acqua e la salva. La misteriosa giovane dice di aver commesso una leggerezza perché in realtà non sa nuotare e dopo aver ringraziato il suo salvatore, va via. Francesco ritrova la sconosciuta poco dopo al commissariato, la ragazza è un'etologa arrivata da Milano per studiare il comportamento dei lupi. L'avvio del campo base però deve attendere perché da un video spedito ad Anna, emergono nuovi indizi sulla possibile prigione di Eleonora. Francesco Neri è sempre più preoccupato per la ragazza, anche perché gli indizi sulla sua possibile sparizione non lasciano presagire nulla di buono: riuscirà a trovarla, oppure Eleonora è andata incontro a una tragica fine?

