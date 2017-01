Fabrizio Corona / In carcere, Silvia Provvedi a Napoli con la sorella (oggi, 18 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA IN CARCERE, SILVIA PROVVEDI A NAPOLI (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Mentre Fabrizio Corona continua a rimanere in carcere (nonostante il recente appello di Don Mazzi a farlo uscire e farlo ritornare in comunità), Silvia Provvedi non si ferma un secondo e continua a girare come una trottola da una parte all'altra dell'Italia insieme alla sorella Giulia. Silvia ama moltissimo il suo fidanzato, ma non per questo ha intenzione di rinunciare alla sua vita: feste private, viaggi, shopping sfrenato con la sorella, la mora del duo Le Donatella non ha voglia di farsi mancare proprio nulla! Fabrizio Corona non commenta ovviamente visto che si trova ancora a San Vittore ma è probabile che, vista la sua momentanea assenza, sia comunque felice del fatto che Silvia Provvedi riesca a sorridere anche se non è accanto a lui. Fabrizio Corona ha sempre dimostrato di amarla monto, mandandole regali dal carcere e facendole arrivare tutto il suo affetto ogni volta che hanno l'occasione di incontrarsi.

