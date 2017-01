GERARD DEPARDIEU/ Dalla Francia con furore, cosa farà ospite nel varietà di Paolo Bonolis? (Music, oggi 11 gennaio 2017)

GERARD DEPARDIEU, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5 (MUSIC, 11 GENNAIO 2017) - Ospite della nuova trasmissione "Music" di Paolo Bonolis ci sarà l'attore francese Gerard Depardieu. Figura di spicco del cinema francese degli ultimi anni, Gerard Depardieu nasce a Chateauroux nel 1948. Le origini umili della sua famiglia rendono Gerard una testa calda in età adolescenziale, in cui furti e sbornie varie accompagnano le giornate trascorse per le strade della città; stanco di questa vita sregolata e senza senso, però, Depardieu si lancia nel teatro e si trasferisce a Parigi, dove frequenta la scuola di Jean Laurent Cochet. Dopo gli anni di gavetta e di esperienza nello studio, Depardieu riesce a fondare una compagnia "Cafè de la gare", con cui ottiene i primi riconoscimenti locali. Il vero e proprio debutto cinematografico, invece, corrisponde ad una parte nel film I santissimi del 1973, con cui arriva il meritato successo nazionale. Nel 1976 Bernardo Bertolucci lo vuole in Novecento parte I, in cui Depardieu affianca attori del calibro di De Niro e Lancaster; il film è un grande successo e la critica accoglie con entusiasmo la prova di Depardieu, che ottiene così una discreta fama internazionale. Nel 1981, grazie al film La signora della porta accanto, la popolarità di Depardieu cresce in maniera esponenziale tanto da essere definito a più riprese il miglior attore francese della sua generazione. Nel 1990, grazie ad un'ottima prova, fra le migliori della sua carriera, nei panni di Cyrano de Bergerac, Gerard Depardieu ottiene una nomination agli Oscar come miglior attore nel film omonimo diretto da Jean-Paul Rappeneau e la vittoria del prestigioso Premio César. Ad Hollywood Depardieu si affaccia con poche pellicole, come Green Card-Matrimonio di convenienza, in cui ottiene il Golden Globe, e 1492: la conquista del Paradiso. Negli anni Novanta la sua fama ottiene complessivamente una crescita non indifferente e, nel 1997, gli vale la conquista del Leone d'oro alla Carriera al Festival del cinema di Venezia. Negli ultimi anni, invece, ha ottenuto grande riscontro a livello commerciale per la saga di Asterix e Obelix, in cui Depardieu interpreta il forzuto e corpulento Obelix.

GERARD DEPARDIEU, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: CURIOSITA' (MUSIC, 11 GENNAIO 2017) - Da sempre personaggio controverso e particolare anche al di fuori del set, Gerard Depardieu si è sposato più volte ed ha avuto diversi figli dal 1971 ad oggi: il primogenito, Guillaume, morì nel 2008 a soli 37 anni a causa di una salute mai integra e di una personalità tormentata sin dalla giovinezza. Nel 2012 Depardieu è stato anche al centro di un caso mediatico quando ha deciso di spostare la sua residenza da Parigi in Belgio per evitare la pesante tassazione sui redditi alti introdotta da Hollande; l'amico Vladimir Putin si è dichiarato disponibile ad accogliere Depardieu e a concedergli la nazionalità, fatto poi effettivamente avvenuto nel 2013 con tanto di festa e pranzo con il premier russo. Gerard Depardieu, a differenza di tanti altri interpreti francesi, ha sempre avuto un rapporto freddo con Hollywood e molto più importante con l'Italia, in cui ha lavorato in diverse pellicole e con diversi personaggi di grande rilievo. L'attore francese, che fra l'altro possiede una residenza nel centro storico di Lecce, torna dunque nel nostro Paese in qualità di ospite di Music; ai microfoni di Bonolis, dunque, conosceremo anche il suo rapporto con la musica e come ha influenzato la sua grandiosa carriera.

